Rubint Réka a 12 éves Zalánról: Rengeteget segít nekem, de megkapja érte a fizetését is

A háromgyermekes Rubint Réka férjével, Schobert Norbival együtt egy gigabirodalmat épített fel. A családi bizniszben ma már nem csupán a szülők, a gyerekek is részt vesznek. Lara, a legidősebb, ő már saját edzéseket tart, de öccse, Norbika is a mozgás köré építette az életét, akárcsak szülei. A 12 éves Zalánról azonban eddig a pillanatig nem lehetett tudni, hogyan kapcsolódik majd a családi üzletbe, de most fény derült erre a titokra is.

Ma már Lara is beszállt a fitnesz iparba, saját edzéseket is tart édesanyjától külön (Fotó: Máté Krisztián)

A háttérből segít a kiskamasz Zalán is

Rubint Réka egyik videóján ugyanis a lelkes követők a kisfiú visszatükröződését vélték felfedezni, és ezt többen meg is említették.

Zalán milyen cuki, ahogy videózik a háttérben

– írta egyik szemfüles rajongó Rékának, aki a Metropol megkeresésére azt is elmesélte, hogyan alakult ez így, hogy igazi segítségére van a kiskamasz fia.

"Zalán fantasztikus!" – kezdte nagy örömmel Réka. "Nagy segítség nekem, ami számomra félórás munka egy videóval, neki 5 perc! Felveszi, mi több, meg is vágja, és sokkal hamarabb kész vele, mint én. Nagyon sokat tanulok tőle!" – újságolta a büszke anyuka, akinek üzleti megfontolásból is jól jött, hogy gyorsabban elkészül az adott videó, ha Zalánra bízza.

Fizetést is kap kisfia Rubint Rékától

Réka nem várja el ingyen azt, hogy Zizi (ahogyan az anyuka hívja) akármikor mozgósítható legyen, a két fél megegyezett egy fizetségben.

– Megállapodtunk, kezet fogtunk rá: Zalán egy kész videó után kap egy kisebb összeget. Nem kell semmilyen nagy fizetésre gondolni, egy ezres jár egy videóért, azt hiszem – kérdezett rá az éppen a háttérben tevékenykedő Zalánnál Réka, aki hallhatóan helyeselt a dologra. Réka szerint ez jó zsebpénzkiegészítés, amivel kapcsolatban egyébként további titkot árult el. Ugyanis a Schobert család jutalmazza, ha jól tanulnak a gyerekeik.

Az ötösért szintén egy ezrest, egy témazáróért pedig a dupláját kapja Zazi, és képzeld: kitűnő a gyerek! Más zsebpénzt nem is kap

– nevetett büszkeséggel eltelve Rubint Réka a telefonba, hiszen hatalmas dolog, hogy a fia ilyen jól tanul, anyagiak ide, vagy oda. Réka és Norbi hisznek benne, hogy a gyerekek nem baj, ha hamar találkoznak a pénz fogalmával.

Réka és Norbi hisznek abban, hogy ha kapnak fizetést, jobban megbecsülik majd a pénzt a gyerekek (Fotó: Sulyok László)

Zalán egy álom kamasz

Schobertéknél három gyermek született, így a kamaszodást is három féleképpen élte meg a család. Lara elsőként lépett ebbe a korba, Majd Norbika, most pedig Zalán. Réka azt mondja, volt, akit megszenvedett, de nem Zalánt, ő egy tündér!

Zalán álomkamasz! Komolyan nem láttam még ilyet! Norbika is jó volt.

„Lara nehezebb falat volt, elismerem. De hát neki kellett kijárnia az ösvényt, én ezt azért is értem meg, mert én is ilyen voltam. Lázadtam. Most már más, visszakanyarodott hozzánk, és teljes a nyugalom” – mesélte csilingelő hangon Réka.