Rubint Réka megható gesztusra szánta el magát: ezt tette

Rubint Rékáról közismert, hogy élete a sport. Nem csak edzőként és guruként kapcsolódik azonban a sporthoz, hanem ő maga is imádja a sporteseményeket, és például a magyar fociválogatottnak izgatottan fog szurkolni az idén nyáron megrendezésre Európa Bajnokságon. Most pedig arról számolt be Instagram-oldalán a fitneszsztár, hogy egy magyar ruhamárkával karöltve ő is tagja lesz a hírességek azon csapatának, akik aláírnak egy válogatott mezt, amelyet licitre fognak bocsájtani, és a teljes befolyt összeggel hátrányos helyzet családok gyermekein fognak segíteni.

Rubint Réka ott segít, ahol csak tud /Fotó: Dodó Ferenc

Céljuk, hogy a sporton keresztül hátrányos helyzetű családok gyermekei számára lehetőséget biztosítsanak a testileg és szellemileg egészséges felnőtté váláshoz, hozzásegítve ezzel őket egy egészségtudatos, boldog élethez

- írta bejegyzésében Rubint Réka.