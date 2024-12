Fantasztikus: Schóbert Lara végre megszólalt az esküvőről, a ruhát is megmutatta

Schóbert Lara az ország szeme láttára cseperedett fel. Még édesanyja, Rubint Réka pocakjában növekedett, amikor már a kamerák kereszttüzébe került. Réka ugyanis állapotosan is rendületlenül készítette a tornázós kazettáit, és akkoriban is kíváncsian követte figyelemmel Magyarország lakossága, hogy miképpen alakul az akkor még kevesebb családtagot számláló Schobert família. Larát mindenki egy tüneményes kicsi lányként ismerte meg, és bizony ő volt Norbi és Réka büszkesége. Nagy szeretetben nőtt fel, hamarosan érkeztek is a kistestvérek. Lara időközben felnőtt, és bizony már az esküvőn is gondolkodik.

Schóbert Lara egy gyönyörű felnőtt nő lett

A legtöbb nő már kislánykora óta az esküvőjéről álmodozik. Már kislányként megálmodja, hogy milyen helyszínen legyen a nagy nap, hogy kikkel fog nagyokat táncolni a lagzin, hogy milyen körülmények között mondja ki a boldogító igent, és hogy milyen csodálatos ruhába fog bújni. Úgy tűnik, már Lara is gondolkodik azon, hogy milyen lehetne a tökéletes esküvő, erről pedig részleteket is megosztott.

A gyönyörű híresség immáron boldog párkapcsolatban él. Korábban Hajdú Péternek mesélt arról, hogy az édesapjával, Schobert Norbival való köteléke miatt nehéz a kapcsolata a férfiakkal. Megfelelési kényszere szokott lenni, amit a férfiak gyakran ki is használnak, a kapcsolatai pedig zátonyra futnak. Most azonban nagyon nem is lehetne boldogabb, ugyanis megtalálta a tökéletes férfit. Lara már nem titkolja, hogy nagyobb a szerelem, mint valaha, és hogy nagyon boldog kapcsolatban él.