„Minket is utolért” – Rubint Réka kórházba rohant kisfiával

Rubint Réka hétfő este egy nyugtalanító bejegyzésben arról számolt be, hogy őket is utolérte az a vírus, amely mostanában sokakat dönt le a lábáról. A torok- és fejfájásos tüneteket produkáló betegség a jelek szerint a Schobert család legkisebb gyermekét, Zalánt érintette a leginkább, akivel az édesanyja azonnal kórházba szaladt.

Rubint Réka a legkisebb fiával szaladt kórházba Fotó: Knap Zoltán

Rubint Réka gyerekei

A híres édesanyának elképesztő mennyiségű megoldandó feladata van nap mint nap, amikor azonban valamelyik gyermekének szüksége van rá, eldob mindent és azonnal segít. Családjukban a legfontosabb az összetartozás érzése. Ennek a biztonságos családi környezetnek köszönhető, hogy Schóbert Lara ma már a saját lábán állva éli a fiatal felnőtt életét, valamint, hogy ifjabb Norbi is komoly katonai karriert épít magának a honvédségben.

Rubint Réka és Schobert Norbi mindennél jobban szeretik a gyermekeiket Fotó: Nagy Zoltán

Irány a kórház

Réka az Instagram-oldalán számolt be az ijesztő élményről:

Ma reggelre minket is utolért a torok és fejfájós vírus. Köszönjük a páratlanul gyors és profi segítségnyújtást! A telefonhívást követően 45 percen belül kaptunk időpontot a Medicover Ügyeleti Centrumjában!

A bejegyzés alatt azonnal özönleni kezdtek a jobbulást kívánó kommentek, de persze a kritikus hangok is hallatták magukat... Vannak, akik szerint nem lenne fontos Rékának mindenhonnan posztolnia. A fitneszlady ezekre a beszólásokra természetesen nem reagál, egyfelől, mert nem foglalkozik olyanokkal, akik minden bejegyzéséből kizárólag a rosszat képesek meghallani, illetve volt fontosabb dolga is annál, minthogy olvasgasson: a legkisebb gyermekére vigyázott, akit egy gyors orvosi vizsgálat után hazavitt és most is őt ápolja.