Rubint Réka pokolian kiakadt: "A gyűlölet meg fogja ölni a lelketeket, ha már nem tette meg!"

Komoly árvízhelyzet van Magyarországon, minden segítségre szükség van. Rubint Réka és Schobert Norbi is kint voltak az utóbbi napokban a Dunánál és homokzsákokat pakoltak, közben pedig több videót is készítettek, amikben arra ösztönözték az embereket, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek – még Schoberték idősebbik fia, Norbi Jr. is kint volt.

Rubint Réka / Fotó: Szabolcs László

Azt hinné az ember, hogy Rubint Rékáék jó cselekedetébe nem lehet belekötni, de a kommentelőknek persze sikerült, ugyanis egészen gusztustalan beszólásokkal támadták őket, és azzal vádolták meg a családot, hogy csak a kamerák kedvéért mentek ki segíteni, hogy jó fényben tüntessék fel magukat – a fitneszlady ezen nagyon kiakadt, hosszú és érzelmes írásban tette helyre a rosszakarókat.

Csodálkozunk és megrémülve figyeljük, hogy a Föld szép lassan elpusztul?! Hogy jön az özönvíz?!

Emberek! Ébresztő!

Olvassátok végig a kommenteket egy-egy segítő szándékú poszt alatt és ha van bennetek egy fikarcnyi apró jele a tisztánlátásnak, akkor rájöttök!

Az energia van és létezik! Teremt!

És ez a rengeteg negatív, gyűlölettel teli mocsok, ami az emberek száját nap mint nap, percről - perce elhagyja az egyszerűen elképesztő és rettenetesen elkeserítő!

Az én fiam 19 éves. Ma hajnali 2.15-kor kelt Szentendrén az otthonunkban. 4.30-kor közel 156 önkéntes, területvédelmi tartalékossal elindultak a gödöllői Vitéz Reviczky László Első Területvédelmi Ezredből!

5.40-kor már pakolták a homokzsákokat Vácon, majd egész nap a Dunakanyarban.

Épp akkor, amikor a mocskot okádó kommentelők, - akik többnyire gyermeket nemzenek, szülnek, vagy nagyszülőként játszák a tapasztalt nagyokost / tisztelet a kivételnek!/ - még a másik oldalukra sem fordultak át az ágyikòjukban.

Nos! Ezek osztjàk az észt!

Ahelyett, hogy vennènek egy vonat vagy buszjegyet, idejönnének, lapátot ragadnának, OSZT segítenének!

Mert mi ott voltunk tegnap is, meg ma is! Segítettünk és igen, posztoltunk arról h aki tud, jöjjön és segítsen! Ahogy tud. Ha csak 1-2 órát, 20-200 zsákot megtöltve … segítsen!

Ahogy tették ezt a leányfalusi iskola diákjai is , köztük a kisfiam Zalán is a tornaóra idejében.



Emberek! Ébredjetek már fel! Nézzetek már szét, h milyen irányba mentek?!

A gyűlölet meg fogja ölni a lelketeket, ha már nem tette meg!

A szeretet pedig etet🙏❤️



Ne fordítsatok hátat a lelketeknek , mert meg fogja bosszulni magát! Ha akarod, ha nem!



Tisztelet és hála mindenkinek, aki bármilyen módon segített az elmúlt napokban az árvízvédelemben!

Isten óvjon Mindenkit!



És még valami! Az influenszereknek, ismert embereknek ez lenne a legfontosabb dolga! Felhívni a figyelmet az összefogásra a példamutatásra!

Minden érdektől mentesen!

Mert aki csak és ennyit tud mögé gondolni, az sajnos magából és a sötét , pusztulásra ítélt lelkéből tud csak kiindulni!

– írta Rubint Réka.