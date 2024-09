Árvíz – Schobert Norbi: Nem a fotelből kell megmenteni a világot!

Körülbelül húsznál már érzi az ember a karját, a derekát, hátát is. A lányok homokot lapátoltak a zsákokba, a fiúk pedig dobálták a zsákokat. Volt rajtam kesztyű, de az ujjaimon így is hiányzik a bőr. A gátaknál kapunk szakszerű, szervezett segítséget is.