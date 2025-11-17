Csak beszélgettek? – Tom Cruise-t Hollywood ügyeletes szexbombájával videózták
Emilia Jones után Sydney Sweeney társaságát élvezte a sztár. Vajon ki ejti rabul Tom Cruise szívét?
A 63 éves filmsztár, Tom Cruise nem sokáig szomorkodott Ana de Armasszal való szakítása óta, hiszen máris szárnyra kaptak bizonyos pletykák, miszerint a világsztár újabb hölgyeményt szemelt ki magának a 16. Governors Awards-gálán, Los Angelesben.
Tom Cruise flörtölése mindenki számára nyilvánvaló volt a gálán
Egy napokban megrendezett eseményen kapták lencsevégre Tom Cruise-t az Eufória című sorozat 28 éves sztárjával, Sydney Sweeney-vel, akivel szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat egymás társaságában, elmélyülten beszélgettek. A flört híre villámgyorsan terjedt a közösségi médiában. A Variety felvételein tisztán látszik, hogy Tom Cruise alig tudta levenni a tekintetét az Eufória fiatal színésznőjéről, aki az utóbbi évek egyik legfoglalkoztatottabb hollywoodi tehetsége. Hogy pontosan miről beszélgettek, nem derült ki, de a testbeszédük és a hosszan elnyúló mosolyok sok mindent elárultak – írja a life.hu.
A színész számára nemrég ért véget a kilenc hónapig tartó kapcsolata Ana de Armasszal. A hírek szerint a színésznő számára túl gyorsan haladtak a dolgok, ezért döntött úgy, hogy visszavesz a tempóból.
A Los Angelesben megrendezett 16. Governors Awards-gálán Tom Cruise életműdíjban részesült. Megható beszédében a film varázsáról és életre szóló elhivatottságáról mesélt.
A filmek mindig is arra tanítottak, hogy megértsük és tiszteljük egymást – a vászon előtt együtt nevetünk, együtt sírunk, és ettől lesz különleges ez a művészet
– mondta a színész, aki Alejandro G. Iñárritu rendezőtől vehette át a rangos elismerést.
Íme a Variety által közzétett videó!
