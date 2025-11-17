RETRO RÁDIÓ

Csak beszélgettek? – Tom Cruise-t Hollywood ügyeletes szexbombájával videózták

Emilia Jones után Sydney Sweeney társaságát élvezte a sztár. Vajon ki ejti rabul Tom Cruise szívét?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.17. 19:30
Tom Cruise filmvilág Sydney Sweeney Los Angeles

A 63 éves filmsztár, Tom Cruise nem sokáig szomorkodott Ana de Armasszal való szakítása óta, hiszen máris szárnyra kaptak bizonyos pletykák, miszerint a világsztár újabb hölgyeményt szemelt ki magának a 16. Governors Awards-gálán, Los Angelesben. 

alt=Tom Cruise előző kapcsolata alig hűlt ki, máris kivetette hálóját egy újabb szépségre?
Tom Cruise előző kapcsolata alig hűlt ki, máris kivetette hálóját egy újabb szépségre? 
Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Tom Cruise flörtölése mindenki számára nyilvánvaló volt a gálán

Egy napokban megrendezett eseményen kapták lencsevégre  Tom Cruise-t az Eufória című sorozat 28 éves sztárjával, Sydney Sweeney-vel, akivel szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat egymás társaságában, elmélyülten beszélgettek. A flört híre villámgyorsan terjedt a közösségi médiában. A Variety felvételein tisztán látszik, hogy Tom Cruise alig tudta levenni a tekintetét az Eufória fiatal színésznőjéről, aki az utóbbi évek egyik legfoglalkoztatottabb hollywoodi tehetsége. Hogy pontosan miről beszélgettek, nem derült ki, de a testbeszédük és a hosszan elnyúló mosolyok sok mindent elárultak – írja a life.hu.

A színész számára nemrég ért véget a kilenc hónapig tartó kapcsolata Ana de Armasszal. A hírek szerint a színésznő számára túl gyorsan haladtak a dolgok, ezért döntött úgy, hogy visszavesz a tempóból. 

A Los Angelesben megrendezett 16. Governors Awards-gálán Tom Cruise életműdíjban részesült. Megható beszédében a film varázsáról és életre szóló elhivatottságáról mesélt.

A filmek mindig is arra tanítottak, hogy megértsük és tiszteljük egymást – a vászon előtt együtt nevetünk, együtt sírunk, és ettől lesz különleges ez a művészet

– mondta a színész, aki Alejandro G. Iñárritu rendezőtől vehette át a rangos elismerést.

Íme a Variety által közzétett videó!

 

 

 

