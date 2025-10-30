Tom Cruise kiakadt: Colin Farrell annyira részeg volt a forgatáson, hogy egyetlen jelenethez 46 felvétel kellett

Colin Farrell annyira részeg volt a Különvélemény forgatásán, hogy egyetlen mondat felvételéhez 46 próbára volt szükség. Azonban ez a filmben egyáltalán nem vehető észre, pedig az egyik jelenet a végső vágásba is bekerült.

Colin Farrell részeg volt a Különvélemény forgatásán Fotó: Randy Holmes

Colin Farrell hat doboz sör után állt be forgatni

Colin Farrell a Stephen Colbert műsorban beszélt forgatási élményéről, amelyet már nem lehet semmisé tenni.

Filmes pályafutásom egyik legrosszabb élménye a Különvélemény forgatásához köthető. A születésnapom volt, május 31-én és aznap is forgattunk. Nem tudom, mit gondolhattam, de könyörögtem azért, hogy a 120 milliós filmet hadd ne forgassuk a születésnapomon. Természetesen hatkor már a ház előtt volt az autó, előtte pedig minden apróságra felkeltem. Amikor az ágyamba kerültem, lekapcsoltam a fényeket és a sofőr már csörgette is a telefonomat: '10 perccel múlt 6', mire mondom 'Oh, b***ki'

- mondta a műsorban a színész.

Érthető módon Farrell nem nézett ki túl jól a forgatáson, olyannyira, hogy a projekt társrendezője, David H. Vengaus majdnem kitiltotta. Farrell azonban tudta, hogyan oldja meg a helyzetet:

Azt mondtam neki: 'Szerezz hat üveg Pacifico Cervezát és egy doboz piros Marlborot. Figyelj, tudom hogy nem volt túl jó dolog, mert két év múlva a rehabon kötöttem ki... De ott és akkor ez működött. A legnagyobb bölcs emberek mind azt mondják, hogy csak a jelen számít

Az Erőszakik színésze hat sör után is beállt a szerepébe, de nem meglepő módon borzalmasan teljesített. Egyetlen bonyolult mondat miatt többször kellett újravennie a jelenetet. Kollégái próbálták rávenni, hogy menjen ki levegőzni, de ez csak fokozta a nyomást.

46-szor kellett újravenni! Tom Cruise nem volt túl boldog! Tom, akit én imádok, nem volt túl boldog!

A különös közjátékot leszámítva a Philip K. Dick kisregényéből készült Különvélemény igazi kasszasiker volt, mely 358 millió dollárral zárta a kasszákat és a modern science fiction filmek egyik legkiemelkedőbb darabja lett. A Steven Spielberg filmekre egyébként nagyon jellemzőek ezek a látványban és történetben is erős tudományos fantasztikus filmek, olyan darabokat tett le az asztalra, mint a Jurassic Park, Harmadik típusú találkozások, A.I. — Mesterséges értelem, Ready Player One és a Világok harca - írja a Bors.