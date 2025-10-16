Ana de Armas és Tom Cruise kilenc hónapnyi románc után szakítottak

Egy új jelentés szerint Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónapos románc után szakítottak. A 63 éves hollywoodi ikon, akinek volt felesége, Nicole Kidman nemrég szakított Keith Urbannal, és a 37 éves Bond-lány, de Armas külön utakon folytatták, miután rájöttek, hogy „kialudt a szikra”.

Tom és Ana utoljára hónapokkal ezelőtt látták együtt nyilvánosan. Ana de Armas-t most azonban Miles Teller társaságában tűnt fel. Fotó: Getty Images / hot! magazin

A Daily Mail megkereste a páros képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben. Egy, a párhoz közel álló forrás azt mondta: „Tom és Ana jól érezték magukat együtt, de a párkapcsolatuknak vége szakadt.”

Jó barátok maradnak, de már nem járnak együtt. Rájöttek, hogy nem bírják ki a távkapcsolatot, és hogy jobbak egymásnak, ha együtt élnek. A szikra elszállt közöttük, de még mindig szeretik egymás társaságát, és mindketten nagyon felnőttesen viszonyulnak ehhez. A nőt már szerepeltette a következő filmjében, így továbbra is együtt fognak dolgozni

A szakításukról szóló hír röviddel azután érkezett, hogy Ana-t a Top Gun: Maverick című sorozatbeli partnerével, Miles Tellerrel látták egy Santa Monicában található edzőteremben. Ana-t és Milest – aki jelenleg feleségével, Keleigh-vel házas – hétfőn látták, amint elhagyják a privát edzőtermet, de úgy tűnt, külön járművekbe ugrottak.

Tom és Ana utoljára hónapokkal korábban, júliusban látták együtt nyilvánosan, amikor a pár hivatalosan is bejelentette bimbózó románcukat.