"Azt hittem örökké tart. Teljesen összetörtem" - Tom Cruise exét teljesen váratlanul érte a szakítás

Tom Cruise és Nicole Kidman románca szinte olyan volt, mintha egy filmvásznon kezdődött volna. 1989-ben találkoztak a Days of Thunder forgatásán, és Tom később elárulta, hogy azonnal lenyűgözte Nicole jelenléte. Nicole is bevallotta, hogy elsodorta az érzés. 1990 szentestéjén már férj és feleségként ragyogtak a boldogságtól. Tom „rendkívüli nőnek” nevezte feleségét, míg Nicole gyakran mondta: „Levett a lábamról.”

Egykoron álompárnak számított Tom Cruise és Nicole Kidman, azonban szerelmük nem tartott örökké Fotó: Facebook

Tom Cruise és Nicole Kidman

A kilencvenes években Hollywood aranypárjává váló házaspár két gyermeket fogadtak örökbe: Isabellát és Connort, és gyakran meséltek arról, mennyire szeretnek családként élni. Nicole szerint Tom bátorságot adott neki és biztonságban érezte magát mellette, Tom pedig csodálta Nicole tehetségét és szépségét. Közösen is dolgoztak filmeken, és kétségtelenül érezhető volt közöttük a kémia. Egy ideig úgy tűnt, igazi tündérmesében élnek.

A Legends Inc. az Instagramon írt egy hosszabb bejegyzést az egykori párról. A színfalak mögött azonban egyre nagyobb feszültségek gyülekeztek. 2001 elején, alig az évfordulójuk előtt Tom beadta a válókeresetet. Nicole teljesen összeomlott. Később úgy nyilatkozott: „Azt hittem, a házasságunk örökké tart. Teljesen összetörtem.” Pár héttel korábban még arról beszélt, hogy több gyermeket szeretne, így a hirtelen szakítás teljesen váratlanul érte. Tom inkább a háttérben maradt, de nyilvánvaló volt, hogy a válás mindkettejük számára fájdalmas volt. Nicole bevallotta, hogy mélyen gyászolta a kapcsolatot, és sokáig nem találta a helyét.

A válás 2001 augusztusában vált hivatalossá. Nicole a munkájába menekült, és barátai támaszára támaszkodott, míg Tom a karrierjére és az apaságra koncentrált. Gyermekeik továbbra is elsőbbséget élveztek, bár a válás utáni élet bonyolultnak bizonyult. Nicole egyszer így fogalmazott:

Csodálatos kapcsolat volt. Csak éppen nem volt megírva, hogy örökké tartson.

Idővel mindketten új utakra léptek. Tom Hollywoodban folytatta karrierjét, míg Nicole megtalálta az igazi szerelmet Keith Urban zenész oldalán. Kidman szerint a Tommal töltött évek formálták őt, és megtanították a szeretetre és a kitartásra. Tom is elismeréssel beszélt egykori feleségéről, és boldogságot kívánt neki.