Tom Cruise három hónap után eljegyezte Anát? Eladó házakat keresnek!

Augusztus 20-án reggel egy amerikai hírforrás arról számolt be, hogy Tom Cruise és Ana De Armas eljegyzési gyűrűket nézegettek (talán vásároltak is?) egy elegáns vermonti ékszerüzletben.

Tom Cruise és Ana de Armas eljegyzéséről pletykálnak Fotó: Northfoto/Hot! magazin

A pár ismerősei úgy gondolják, hogy elkerülhetetlen az eljegyzés.

„Tom őrülten szerelmes Anába!” – állította az American Sun Timesnak egy bennfentes. „Annyi boldogtalan év után megtalálta azt a nőt, akivel leélheti az élete hátralévő részét.”

A Facebookon és a Twit­te­ren a Cruise-rajongók egyszerre gyászolták és ünnepelték a hírt. Sokan összetörtek, mert azt remélték, hogy Tom szabad marad, és tovább álmodozhatnak róla, mások viszont a legjobbakat kívánják a sztárnak.

A színész és barátnője már házat is nézegetnek Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Tom Cruise barátnője már menyasszony?

„Tom megérdemelné már, hogy egy megfelelő társa legyen, és ha a mostani párjával összeházasodnának, én boldog lennék!” – twee­tel­te az egyik rajongó. „Ka­tie Holmes volt az utolsó, akivel a nyilvánosság előtt mutatkozott.”

A sztár és Ana Vermont­ban nemcsak ékszerüzletet kerestek fel, hanem eladó ingatlanokat is megtekintettek. A közös házvétel hatalmas döntés. Bár Ana szereti a jelenlegi New England-i otthonát, Tomnak pedig van egy sorháza Londonban, most kényelmes ingatlant keresnek.

„Tom kikéri Ana véleményét, de persze ő is intenzíven részt vesz a projektben” – fejtegette egy informátor az amerikai Star Magazinnak. „Még titkolóznak, viszont miután eldöntötték, hogy hol lakjanak, biztosan rögtön bejelentik az eljegyzésüket” – idézi a Hot! magazin.

A 63 éves amerikai színész és a 37 éves kubai színésznő idén februárban kerültek közel egymáshoz. Először csak barátokként vettek részt egy helikopteres túrán, majd egy jachtvakációra is elutaztak, és voltak egy londoni Oasis-koncerten is. Júniusban azonban már szerelmespárként buktak le, amikor kézen fogva fotózták őket Vermontban. Cruise három házasságon van túl – Mimi Rogers, Ni­cole Kidman és Katie Holmes férje volt –, és három gyermek apja. Ana de Armas korábban több hírességgel alkotott párt, köztük Chris Evansszel és Ben Aff­leck­kel is. Izgalmas kérdés: Cruise vajon tényleg negyedszer is megnősülne?