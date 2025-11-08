Tom Cruise nem sokáig szomorkodott: ezzel a nővel kapták lencsevégre

Úgy tűnik, Tom Cruise nem sokáig maradt egyedül Ana de Armas után. Alig néhány héttel a szakításuk híre után a világsztárt máris egy másik nő oldalán kapták lencsevégre, méghozzá nem is akárhol. A 62 éves színész „A menekülő ember” című film londoni premierjén jelent meg, ahol egy fiatal brit színésznő, Emilia Jones társaságában pózolt a fotósoknak.

Tom Cruise nem sokáig búslakodott az előző kapcsolatának véget érése után / Fotó: Nancy Kaszerman

Tom Cruise sejtelmes bejegyzést osztott meg a közösségi médián

A premiert az Odeon Luxe Leicester Square moziban tartották, és az eseményen készült közös képeik pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát. Cruise saját Instagram-oldalán is megosztott néhány fotót az estéről, köztük olyan sejtelmeset is, amelyen mosolyogva áll Emilia Jones mellett. A fiatal színésznő szintén feltöltötte a közös képet a saját profiljára – ezzel tovább fokozva a találgatásokat.

Tom Cruise és Ana de Armas kilenc hónapon át alkottak egy párt, mielőtt kapcsolatuk véget ért volna. A szakítás okáról egyikük sem nyilatkozott nyilvánosan, de egy, a párhoz közel álló forrás szerint Ana érezte úgy, hogy túl gyorsan haladnak a dolgok, és emiatt hátrébb lépett. Továbbá a pár között még mindig működik a kémia, és lehet némi esély arra, hogy újra egymásra találhatnak - írja a life.hu.

Tom Cruise legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető: