Csodálatos: gyűrű került Schóbert Lara ujjára

Schóbert Lara mögött nagyon nehéz időszak áll. Hajdú Péternek korábban elmesélte a kamerák előtt, hogy bizony nincs könnyű dolga a férfiakkal. Apja, Schobert Norbi sosem úgy kezelte őt, mint apuci kicsi lányát, ez pedig nagyon hiányzott Larának. Ezért aztán megfelelési kényszere lett, és minden párkapcsolatában arra törekedett, hogy a férfi minden igényét kiszolgálja. Ez azonban hosszútávon nem működik, ezért eddigi kapcsolatai nem végződtek jól. Most azonban újra szerelmes Lara, és úgy tűnik, nagyon nagy a boldogság. Ráadásul Lara a sportban is megtalálta az örömöt. A karrierje felfelé ível, és boxolni is nagyon jól tud.

Nagyon csinos gyűrű an Lara ujján