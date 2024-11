"Ki vagy pattintva" - Hajdú Péter megmutatta magát felső nélkül, mindenkinek leesett az álla

Hajdú Péter Magyarország egyik legismertebb televíziós személyisége, akinek rengeteg ikonikus, szórakoztató pillanatot köszönhetnek a nézők, ráadásul most is izgalmasabbnál izgalmasabb műsorokat készít. A híresség nemrég egy egészen döbbenetes képet osztott meg a közösségi oldalán, jelenleg is erről beszél a fél ország.

Hajdú Péter / Fotó: Bánkuti Sándor / Bors

Hajdú Péter megosztott magáról egy fotót, amin nincs rajta felső.

A műsorvezető éppen a medencénél álldogál a képen, ami rendesen meglepte a követőit, ugyanis sokan nem hitték volna, hogy ilyen jó formában van: Hajdú Péter kidolgozott izomzata tökéletesen látszik a felvételen.

Még nem az igazi, de sok munkám van benne💪🏻💪🏻

– írta Hajdú Péter a posztjához.

Rengetegen gratuláltak a tévésnek, ráadásul olyan jól néz ki, hogy még a sztárséf, Rácz Jenő sem tudta szó nélkül hagyni:

Ki vagy pattintva😎👍🏻🔥

– kommentelte a posztnál Rácz Jenő.

Itt lehet megtekinteni, mennyire kigyúrta magát Hajdú Péter: