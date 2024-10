Hajdú Péterre vágyik a TV2 dögös sztárja? – „Bakancslistás, hogy egyszer leüljek vele beszélgetni"

Nemrég még a visszavonuláson gondolkozott, de mégsem tud felhagyni a modellkedéssel Papp Gabi! A Next Top Model Hungary versenyzője sorra kapja a felkéréseket, és új területeken is kipróbálná magát, Hajdú Péter műsorában például szívesen szerepelne. Terveiről mesélt most a Metropolnak.

A Next Top Model Hungary csinos versenyzője, Papp Gabi megosztó személyiség volt a műsorban, ma már másképp viselkedne (Fotó: Tóth Szabolcs / Instagram)

A modellmunkák Magyarországhoz kötik Papp Gabit

„Alapvetően továbbra is Bristolban van a bázisom, itt van a családom és a civil munkám. De rengeteg felkérést kapok Magyarországról: modellmunkák, amiket szívesen el is vállalok. Igyekszem úgy összeszervezni ezeket, hogy mikor havonta egyszer otthon járok, akkor mindennek eleget tudjak tenni” – fogalmazott a Metropolnak Gabi, aki nemrég egy kétnapos divatesemény keretein belül több műsorbeli társával is találkozott, köztük a győztes Mészáros Lilivel, Szaniszló Kittivel, Czibolya Nikivel és Baranyi Pannával.

A Next Top Model Hungary-ban erős egyéniségeket zártak össze, és állítottak hétről hétre extrém feladatok elé. Feszültségből nem volt hiány a villában, a vitákba pedig többször belekeveredett Papp Gabi is.

„A forgatás már több mint egy éve volt, de bevallom, kicsit gyomorideggel érkeztem meg erre a bizonyos munkára. Hamar rájöttem, hogy nincs gond, elsimultak a korábbi konfliktusok, mindenki nagyon aranyos volt, sőt, azt éreztem, hiányoztam is nekik. Ez most egy más szituáció volt, jó érzés volt ilyen minőségben találkozni a lányokkal” – fogalmazott a modell.

Papp Gabi modellkarrierje fellendült az elmúlt egy évben. Bár családja Bristolban él, havonta hazalátogat a fotózásokra Fotó: Varró Katalin / Instagram

Hajdú Péter bakancslistás tétel

Gabi a Metropolnak azt is elárulta, hogy utólag belegondolva, van, amit másképp csinálna a tehetségkutató realityben, de összességében tetszett neki a tévés világ, sőt, új műsorokban is kipróbálná magát.

„Tanultam a hibáimból. Ha újra kezdhetném, biztosan nem állnék bele annyi konfliktusba, és türelmesebben, higgadtabban állnék az extrém helyzetekhez is. Szokatlan volt azért az a sok kamera, a kialvatlanság, a meredek kihívások. Most, hogy jobban megismertem ezt a tévés világot, szívesen kipróbálnám magamat új műsorokban is. Korábban kaptam is felkérést A Kísértés című realitybe, de arra nemet mondtam, az nekem már komfortzónán kívül lenne, mind párként, mind kísértőként. De nézem az évadot, mert két barátnőm, Nati és Cinti is szerepel benne!” – árulta el Gabi, majd hozzátette: szívesen találkozna Hajdú Péterrel, akinek az aktuális műsorában „beköltöznek” a vendégei, hogy hosszú órákat beszélgessenek, mély témákat boncolgatva.