Hajdú Péter trükkjétől még KKevin szája is tátva maradt - Videó

Hamarosan új résszel jelentkezik Hajdú Péter nagy sikerű YouTube-műsora, a Beköltözve Hajdú Péterhez, amiben sztárok mennek el az ismert tévéshez, és elárulják a legféltettebb titkaikat, illetve különleges dolgokat csinálnak – a következő vendég pedig nem más lesz, mint az ország egyik legismertebb előadója: KKevin.

Hajdú Péter / Fotó: Máté Krisztián

Hajdú Péter már ki is rakott egy előzetest a pénteken érkező új epizódhoz. A felvételen az látható, hogy egy olyan kanalas trükköt mutat be KKevinnek, amitől még a rappernek is tátva marad a szája – a tévés olyan profi, hogy akár bűvész is lehetne.

Még csak 24 éves, de lassan lassan a popszakma megkerülhetetlen szereplője. Teltházas koncertek, siker, pénz és csillogás! De vajon meddig tart ez? És egyáltalán honnan indult és mi lehet a hirtelen jött siker titka vagy ára? Pénteken KKevin költözik be hozzám! Premier: Péntek 19.00 a Frizbi TV YouTube csatornán!!

– írta Hajdú Péter a poszthoz.

Itt lehet megtekinteni Hajdú Péter trükkjét, amivel teljesen letaglózta KKevint: