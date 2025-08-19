Rubint Réka és Schobert Norbert már évtizedek óta képviselik az egészséges életmódot Magyarországon. A fitneszlady most egész munkásságáért kapott állami kitüntetést augusztus 20-a alkalmából, erről pedig megható posztban osztotta meg véleményét.

Rubint Réka állami kitüntetésben részesült Fotó: Bors

Keresem a szavakat, de nehezen találom. Ma délután állami kitüntetést kaptam a munkásságomért, a több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért. Magyarország köztársasági elnöke Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott nekem, melyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen adott át!

- írta az Instagramon közzétett posztban.

Így folytatta meghatott bejegyzését:

Hatalmas megtiszteltetés ez számomra, hiszen 32 évvel ezelőtt Katincbarcikán a testnevelő tanárom azt mondta, hogy egy genetikai selejt vagyok, és meg akart buktatni testnevelésből. Ezt csak azért osztom meg veletek, mert a 15 éves kislány lelke akkor darabjaira tört, de jászi vére arra ösztönözte, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét annak, amit a tanárnő mondott. Azóta a bizonyítási kényszerből szenvedély lett és ez a szenvedély lett a munkám és az életem. Épp ezért, soha ne engedjétek, hogy bárki az álmaitok útjába álljon, mert a csoda, ott van bennetek!

A posztot és a képeket ide kattintva megtekintheted.