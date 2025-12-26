Karácsonyi csodáért imádkoznak: 15 percre leállt a 11 éves fiú légzése

Jace Watkins egy ötödikes kisfiú, aki csütörtökön rosszul érezte magát. Pénteken minden jel szerint boldog és egészséges gyermek volt. Családja szerint szaladgált, és mindenkinek azt mondta, hogy jól érzi magát. Karácsonyi csodáért imádkoznak.

Aztán egyik napról a másikra a helyzet drámai fordulatot vett. Jace szombaton körülbelül 15 percig nem lélegzett. Kórházba szállították, ahol az intenzív osztályra került, és lélegeztetőgépre kapcsolták. Az orvosoknak sikerült stabilizálni az állapotát.

Jace családja szerint a 11 éves fiú agyában egy nem csökkenő duzzanat alakult ki, ami megakadályozza, hogy az agy megfelelő oxigénellátást kapjon. Nagyszülei szerint az állapota kedd éjjel romlott meg, amikor rohamok jelentkeztek nála, és rövid ideig nem volt pulzusa. Jace családja úgy véli, hogy súlyos influenza szövődményei miatt került kórházba. Az imádkozás a család mindennapjainak állandó részévé vált, miközben válaszokra várnak és javulás jeleiben reménykednek.

„Nem tudják, hogy túléli-e” – mondta Jace nagynénje, Sabrina Parsons, aki szerint Jace-nek nem voltak komoly alapbetegségei. Bár koraszülött volt, a légzési problémák már évek óta nem jelentkeztek.

„Az orvosok azt mondták, hogy ha a következő pár napban nem lesz agyi aktivitása, akkor agyhalott lesz” – mondta.

Több tucat ember gyűlt össze Jace tiszteletére imádkozni a Hueytown városi parkban. Idegenek, szomszédok és barátok álltak együtt a karácsonyi fények fényében, egyesülve a csoda reményében. Az imádkozást a család barátja, Amanda Aloia szervezte, aki szerint a hit akkor szólalhat meg, amikor a szavak nem elegendőek.

Míg Jace családja a kórházban virraszt, és a közösség imádkozik, sokan reménykednek abban, hogy ez a karácsonyi időszak meghozza az áhított csodát. A család számára GoFundMe-adománygyűjtést indítottak a kórházi számlák fedezésére, és a rokonok hálásak mind a pénzügyi támogatásért, mind a közösség imáiért.

