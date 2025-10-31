Kiakadt a nő, amikor meglátta szerelme elhunyt feleségének fotóit

Egy 39 éves nő és barátja már két éve együtt vannak, kapcsolatuk eleinte kiegyensúlyozottnak és érzelmileg stabilnak tűnt, ám hamar kiderült a nő számára, hogy valami nagyon nincsen rendben. A kép akkor állt össze benne, amikor megnézte a férfi elhunyt feleségének fotóit. A nő a The Sun párkapcsolati tanácsadójának Deidre-nek fedte fel szörnyű gyanúját.

Meglátta párja elhunyt feleségének fotóit, megdöbbent a nő (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

A férfi elhunyt feleségének fotóit nézve derült ki a titok

„Öt évvel ezelőtt elveszítette a feleségét rákban, és csodáltam, milyen őszintén beszélt a gyászáról. Ám amióta hat hónapja összeköltöztünk, minden megváltozott” – idézi a nő szavait a The Sun.

A nő elárulta, apró megjegyzésekkel kezdődött az egész. Olyan ruhákat kezdett venni neki a férfi, amiket alapból nem hordana – lenge, bő fazonúakat. Aztán az addigi frizurájának megváltoztatására is javaslatokat tett.

Majd egy nap a nő rábukkant egy régi fotóalbumra. A legtöbb fotón párja volt felesége ugyanilyen bő fazonú ruhákat viselt.

Megjegyzéseket tesz arra, mit eszem – azt mondja, az ő volt felesége «természetesen karcsú» volt, és hogy én is «jobban érezném magam, ha leadnék pár kilót»!

A nő fél szembesíteni párját az aggodalmaival, mondván: úgyis azt mondaná, hogy túldramatizálja a helyzetet. Márpedig a helyzet nem javul a férfi a beszélgetéseikbe rendre beleszövi az egykori nejét, és akaratlanul is összehasonlítja kettejüket. „Megértem, hogy hiányzik neki, de nem élhetem le az életemet örökké a hiánya árnyékában” – fakadt ki a nő.

A párkapcsolati tanácsadó egyetértett a nő aggodalmaival és rávilágította pár dologra.

„Nagyon nyugtalanító, amikor azt érzed, hogy valaki más mintájára próbálnak formálni – különösen akkor, ha az a valaki a párod elhunyt felesége. Lehet, hogy a férjed még nem tudta teljesen feldolgozni a gyászát, de ez nem menti fel őt a viselkedése, sem az irányítási kísérletei, sem a bántó megjegyzései alól. Amit leírsz – a súlyodra, az öltözködésedre, a személyiségedre tett megjegyzések – mind az érzelmi manipuláció formái. Téged azért kell szeretni, aki vagy, nem pedig valaki más emlékéhez hasonlítgatva. Mondd el neki egyértelműen, hogy a viselkedése fáj neked, és hogy a kapcsolat nem folytatódhat, ha nem ismeri fel és nem tartja tiszteletben a határaidat” – tanácsolta a nőnek Deidre.