Házasság első látásra: „Össze kell törnie” – írta a műsor sztárja

Egy pillanat alatt kőkemény drámává változott a TV2 sikerműsora. A Házasság első látásra című párkapcsolati reality idei évadának szereplői között megdöbbentő mennyiségű feszültség tört a felszínre. Kármen borította a bilit, a közös vacsorán rohant ki férje, Dani ellen. Sanya a válást fontolgatja, de nemcsak felesége, Rita, de a nő meghallgatni kívánó Attila kapcsán is kikelt magából. Igaz, Attila és Miló Viki kapcsolata is komoly munkát igényel. Anna és Peti között szintén nő a feszültség, s a hétfői adásból kiderült, Zsolt és Rebeka között sem olyan felhőtlen a helyzet, mint azt a nézők gondolták. A frissen megházasodott Laci és Zavira viszonya sem feszültségektől mentes. Mindezek árnyékában Réka és Ricsi házassági nehézségei szinte eltörpülnek. Vajon melyiküknek üzenhetett a műsor egyik szakértője?

A Házasság első látásra című reality aktuális szakértői csapata, balról Tóth Melinda, Gaál Viktor, Liszkay Judit és Rozs Erika (Fotó: TV2)

Erős üzenetet osztott meg a Házasság első látásra pszichológusa a közösségi oldalán

A Házasság első látásra című reality egyik állandó szakértője, Gaál Viktor pszichológus a következő üzenetet osztotta meg a Facebook-oldalán:

A lelki fejlődést sosem úszod meg fájdalom nélkül. Az ego olyan, mint a tojáshéj: mindig össze kell törnie a változáshoz.

Vajon általános megállapítást osztott meg vagy konkrétan valamelyik házaspár egyik-másik tagjának üzent? Te mit gondolsz?