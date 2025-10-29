RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: „Össze kell törnie” – írta a műsor sztárja

Sokakat mellbe vághat a kijelentés. Nem köntörfalaz a Házasság első látásra sztárja.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.29. 16:00
Módosítva: 2025.10.29. 16:03
Házasság első látásra ego Gaál Viktor pszichológus

Egy pillanat alatt kőkemény drámává változott a TV2 sikerműsora. A Házasság első látásra című párkapcsolati reality idei évadának szereplői között megdöbbentő mennyiségű feszültség tört a felszínre. Kármen borította a bilit, a közös vacsorán rohant ki férje, Dani ellen. Sanya a válást fontolgatja, de nemcsak felesége, Rita, de a nő meghallgatni kívánó Attila kapcsán is kikelt magából. Igaz, Attila és Miló Viki kapcsolata is komoly munkát igényel. Anna és Peti között szintén nő a feszültség, s a hétfői adásból kiderült, Zsolt és Rebeka között sem olyan felhőtlen a helyzet, mint azt a nézők gondolták. A frissen megházasodott Laci és Zavira viszonya sem feszültségektől mentes. Mindezek árnyékában Réka és Ricsi házassági nehézségei szinte eltörpülnek. Vajon melyiküknek üzenhetett a műsor egyik szakértője?

Házasság első látásra
A Házasság első látásra című reality aktuális szakértői csapata, balról Tóth Melinda, Gaál Viktor, Liszkay Judit és Rozs Erika (Fotó: TV2)

Erős üzenetet osztott meg a Házasság első látásra pszichológusa a közösségi oldalán

A Házasság első látásra című reality egyik állandó szakértője, Gaál Viktor pszichológus a következő üzenetet osztotta meg a Facebook-oldalán:

A lelki fejlődést sosem úszod meg fájdalom nélkül. Az ego olyan, mint a tojáshéj: mindig össze kell törnie a változáshoz.

Vajon általános megállapítást osztott meg vagy konkrétan valamelyik házaspár egyik-másik tagjának üzent? Te mit gondolsz?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu