Mosolyogva búcsúzott a Házasság első látásra új sztárja

Dupla résszel startolt el a TV2-n a Házasság első látásra című reality új évada. Hétfőn több házaspárt is megismerhettünk, így Deák Rebekát és Horváth Zsoltot, köztük azonnal érezhető volt a kölcsönös szimpátia és vonzerő, illetve Fűzfa Ritát és Varga Sanyát, utóbbi máris hangot adott elégedetlenségének. A Házasság első látásra új sztárja bevallotta: fiatalabb feleségre számított...

Bár a friss feleség, Rita lelkes, a nézők kevésbé: Sanya, a Házasság első látásra új sztárja nem lopta be magát a reality rajongóinak szívébe – derült ki a Házasság első látásra Instagram-oldalát elárasztó hozzászólásokból. Íme néhány:

„Szegény nő, lesz itt még sírás. A palinak nagyon nem jön be. 60 évesen egy 25 évesre vágyni beteges. Ráadásul bunkó is.”

„Picit kinézetre is arra a Szabolcsra emlékeztet, aki tavaly volt. Sajnálom ezt a nőt, hogy őt kapta.”

„Nagyképű, önelégült majom. A fiai nagyon édesek, biztos nem rá hasonlítanak, nagyon intelligensek. Az ara még sírni fog, nagyon illetlen a pasi.”

„Akkor miért mondta, hogy igen, a vén barom?!”

„Nem a korával van baj, hanem minden mással. A két fia nem rá ütött, ők kedvesek, aranyosak.”

S ha már Sanya fiai szóba kerültek, a Házasság első látásra új sztárja Instagram-oldalán egy közös képet osztott meg a kisebbik gyermekével.

„A kisebbik életem meglátogatja Hollandiában a bátyját, mielőtt kimegy dolgozni Amerikába. Annyira imádom, hogy ilyen jó testvérek!”

– írta kisebbik fiával közös képe mellé Sanya, aki mosolyogva búcsúzik gyermekétől a repülőtéren.