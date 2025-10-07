Ilyen férjet akar a Házasság első látásra sztárja: „Legyen termetes, magas, jóképű...”

A Házasság első látásra 3. évada jövő hét hétfőn, október 13-án dupla részekkel robban be, amit nem csak a nézők, de a leendő férjek és feleségek is alig várnak. Köztük van Fűzfa Rita is, aki 55 éves kora ellenére először áll oltár elé. A kétgyermekes édesanya mindig is vágyott a nagy szerelemre, eddig mégsem jött el érte a herceg fehér lovon, de talán majd most. A Tények Plusznak el is árulta, álmaiban milyen férfi várja majd az oltárnál.

A Házasság első látásra 2025-ös évadában Fűzfa Rita is szerencsét próbál. Elárulta milyen pasira vágyik (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Fűzfa Rita számára nemcsak egy kaland, hanem maga a beteljesült álom lesz, hiszen mindeddig csak vágyakozott azután, hogy hófehér ruhában végiglejthessen a sorok között. Ehhez persze egy férfi is kell, a leendő feleség szerint nem is akármilyen.

„Gyerekkorom óta vágyom arra, hogy legyen esküvőm, de soha nem jött össze az, hogy férjhez menjek. Valahogy nem voltak olyan erősek a kapcsolataim, hogy az adott férfi azt mondja, hogy szeretne elvenni, ami mindig is egy fájó pont volt számomra, és mindig mondtam, hogy ettől függetlenül én még szeretném megélni ezt” – vallotta be.

Nagyon bízom a tudományban, és remélem, hogy a pszichológusok a legtutibbat fogják kiválasztani számomra, aki pörgős, ugyanolyan habitusú mint én. Fontos számomra a kinézet is, persze beszélhetünk arról, hogy milyen szép a lelke, de az ember az első pillanatban magát a férfit látja meg. Tehát nagyon fontos, hogy mennyire jó a kisugárzása, a megjelenése, a tisztasága, mennyire jön be nekem az ő stílusa, vagy például mennyire magas. Az alacsony pasikat én nem szeretem, mert magas lány vagyok, szóval legyen termetes, magas, jóképű, gyönyörű mosollyal, aki tele van tűzzel, vággyal és egy igazi vagány férfi

– sorolta az édesanya.

Hamarosan mindenki megtudhatja, hogy kik a Házasság első látásra új évadának szereplői, bár Miló Vikit talán már senkinek sem kell bemutatni / Fotó: Markovics Gábor

A Házasság első látásra Rita számára egy tiszta lap

Fűzfa Rita gyerekei is nagyon támogatóak a kísérlettel kapcsolatban, különösen, hogy korábban látták, édesanyjuk mennyit küzdött a nagy ő-ért, sajnos sikertelenül.

„Két gyerekem van, egy fiam és egy lányom. A kisfiam már 30 éves, a kislányom pedig 27, de ha ilyen párkapcsolati dolog van, akkor nem szoktunk beleszólni egymás életébe, szóval örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és támogatnak is benne. Tudják nagyon jól, hogy a párkapcsolataimban nem mindig sikerült úgymond jól választani, úgyhogy nagyon szurkolnak, hogy ez most sikerüljön” – mesélte Rita.

Volt már hosszú kapcsolatom, sőt általában hosszabb kapcsolataim vannak, szóval inkább azt mondanám, hogy monogám típus vagyok. Tehát ha valakit szeretek, azt szívből, és ezer fokon, mert akkor csak rá koncentrálok

– tette még hozzá.