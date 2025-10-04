Házasság első látásra: Doktor Zoli vigyorogva ölelte Miló Vikit

A Házasság első látásra első két évada őrületes nézettségnek örvendett, így nem volt kérdés, hogy hamarosan érkezik majd a folytatás is. Az eddig megismert szereplők nemrég egy közös eseményen találkoztak.

Házasság első látásra: A három évad szereplői egy divatbemutatón futottak össze (Fotó: Dávid Petra Instagram oldala)

Házasság első látásra 2025: A régiek is alig várják a mostani szériát

A párkapcsolati reality igazi közönségkedvenccé vált, hiszen a párok történetei, a váratlan fordulatok és a szakértők útmutatásai elképesztő izgalmakat tartogattak a nézők számára. Az idei évadban négy elismert szakértő kíséri őket az úton, akik arra vállalkoztak, hogy tudományos módszerek, és személyes tapasztalatok alapján a műsorba jelentkezők közül megpróbálják azokat a szingliket megtalálni, akik tökéletes társai lehetnek egymásnak. A korábbi évadok szereplői már szinte tűkön ülve várják a mostani esküvőket, nem is csoda, hisz egykor ők is részesei voltak a kísérletnek. A második évad Nagy Renátája szerint az idei évad nagyon izgalmas lesz.

Megmondom őszintén, így most első ránézésre nekem a fiúk nagyon szimpatikusak, azt gondolom, hogy ez egy erősebb eresztés, mint a miénk volt. Bevallom van olyan, akivel el tudtam volna képzelni magamat. De egyébként is elég erős karakternek tűnik mindenki, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Ha visszamehetnék az időben, akkor is belevágnék újra, annak ellenére, hogy nem olyan volt az eleje, mint szerettem volna. De talán ennek így kellett lennie, és ezáltal fejlődtem én is és ő is a legtöbbet

Dávid Petra az első évadban az egyik legbalhésabb szereplő volt, Andrissal való házassága még a műsor vége előtt fuccsba ment. Petra szerint az a legfontosabb, hogy nem szabad senkit elképzelni maguk mellé az elején.

Szerintem ha vizualizáljuk vagy idealizáljuk, abból kizárólag csalódás lehet. Szerintem türelmesnek és lelkesnek kell lenni, és őszintén dolgozni akarni kell egy kapcsolaton, nemcsak a műsorban, hanem otthon a négy fal között is ez lenne az eredményes. Abban reménykedem még, hogy az idei évad kevésbé lesz prosztó, mert nekem tavalyiak nagyon harsányak voltak az előző évadhoz képest. Remélem, hogy kedvesebbek lesz, mert nekem nagyon csúnyán beszéltek a tavalyiban. Meg persze bízom benne, hogy lesz egy igazi love sztori a végén.

Góbi Hilda szerint minden műsorból az első évad a legjobb, ennek ellenére természetesen ezt is nézni fogja, mert kíváncsi rá.