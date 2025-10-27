RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: „Domina voltam, de pórázra tettek”

Hoppá! Szokatlan dolgot kért rajongóitól a Házasság első látásra sztárja.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.27. 16:00
Házasság első látásra klippremier domina

Meglepő sorokkal rukkolt elő a Házasság első látásra című reality legújabb évadának sztárja, Deák Rebeka. „Domina voltam, de pórázra tettek. Nem volt még ilyen, hogy semmibe vettek” – énekli Zsolt felesége Becca művésznéven. Az énekesnő Nagy falat című új dalának klippremierjét 2025. október 27-én tartja a YouTube-on. A fenti sorok hallatán pedig sokakban felmerülhet a kérdés: Rebeka a Házasság első látásra című realityben Zsolttal való várható kapcsolatáról mesél vagy az előadói szabadság jegyében, a TV2 sikerrealityjétől függetlenül született a dal szövege? Idővel kiderül...

Házasság első látásra
Házasság első látásra: Rebeka és férje, Zsolt erős párnak tűnik Fotó: TV2

Házasság első látásra Rebeka felhívást tett közzé a közösségi oldalán

A fülbemászó dal sokakat megérinthet, inspirálhat. Rebeka pedig teret enged rajongói kreativitásának!

Jöhetnek a tátogós videók! Már csináltatok egy páran, és imádom! A legkreatívabbakat osztom az oldalamon!

 – írta a TikTok-oldalán az alábbi videó kíséretében:

@deak.becca.artist Jöhetnek a tátogós videók!😻 Már csináltatok egy páran, és imádom! A legkreatívabbakat osztom az oldalamon! #premier #newsong #challenge @MagneotonMusicGroup ♬ NAGY FALAT - Becca

 

