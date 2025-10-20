Házasság első látásra Rebeka: "Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de erre nem"

HEL Rebeka, másnéven Deák Rebeka végre kiposztolhatta, ami a szívében rejtezett egészen azóta, hogy a Házasság első látásra műsora elindult. Könnyfakasztó sorokat intézett a nézőkhöz.

Deák Rebeka erre nem számított a Házasság első látásra műsorából Fotó: TV2

Házasság első látásra: Rebeka nem hitte el mennyi szeretet árad felé

Sok mindenre gondoltam a műsor gyártása alatt, de arra a szeretetmennyiségre és támogatásra, amit a házasságunk kapott, nem számítottam. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy ennyi emberrel osztozhatunk a boldogságunkban. Hogy nap mint nap befogadtok minket, támogattok, és ezt minden felületen éreztetitek velünk.

- kezdte megható sorait HEL Zsolti felesége, Rebeka, majd kiemelte, hogy tisztelet és a korrektség azok a dolgok, amelyeket a műsor kezdete óta megkap a nézőktől a fiatal házaspár.

"A boldogság a tisztelet és a korrektség, amit mi ketten egy hete az oltárnál megfogadtunk, láthatóan sokatokhoz eljutott és ez mindennél többet jelent."

Van egy magyar mondás, hogy „ennek a népnek a balhé kell” azt hiszem, most ezt ti felülírjátok azzal, ahogyan reagáltok ránk.

- folytatta az újdonsült feleség.

Nem minden házaspárnak ilyen felhőtlen a viszonya

Fűzfa Rita és Varga Sanya, a műsor rangidős párja nem éppen nyugodt kapcsolatukról híresek az eddigi adások alapján. Sanya az első adásban már azzal kezdte, hogy Ritának bevallotta, nem tartja őt az igazinak.

Persze, ez még nem kellene, hogy azt jelentse, mostantól tiszteletlenül kell bánnia Ritával. A nő mégis folyamatosan azt érzi, támadja őt nőiességében.

A múltheti adásban pedig szörnyű dolgot engedett meg magának Sanya: rajtakapták Rita barátai, ahogyan egy másik szőke hölggyel sétálgat az utcán. Azt, hogy mással randizgatott a férfi, Rita a párterápián mindenki szeme láttára egy fotóval bizonyította.

Rita és Sanya az összes adás alatt folyamatosan veszekednek egymással, ezért a műsor pszichológusai egy beszélgetésre invitálta őket négyesben, amelynek a részleteit a ma esti adásban nézheted meg a Tv2-n 19:45-től!