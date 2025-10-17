Házasság első látásra: Sanya másik nővel randizott, de csúnyán lebukott

A Házasság első látásra 2025-ös évadában Fűzfa Rita és Varga Sanya is oltár elé álltak, ám a műsor rangidős szereplőinek eddig cseppet sem úgy alakul a kísérlet, mint ahogy azt várták. Az egykori chippendale úgy érzi, a Házasság első látásra szakértői igencsak mellé nyúltak a párosításnál, és annyira nem szimpatizál feleségével, hogy már megismerni sem akarja. Ráadásul nemrég a nyitott házasság ötletét is bedobta, ami a feleségének egy cseppet sem tetszett, ennek ellenére úgy döntött, hogy randizni megy egy másik nővel, de pechére lebukott.

A Házasság első látásra Varga Sanya és Rita életébe nem mesebeli szerelmet hozott, hanem egy igencsak problémás házasságot (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanya életébe nem hozta meg azt a szerelmet, amit remélt, ezért úgy döntött, ismét maga ered a nyomába, attól függetlenül, hogy felesége van. A férfi már a gyűrűt sem hordja, és a közös bulin is inkább másokkal flörtölt.

Hazajöttünk a nászútról, és rengeteget veszekedtünk, mert folyamatosan ugyanazt a dolgot mondja, hogy nem tetszel, nem akarlak megismerni, nem akarok nyitni feléd. Azután elhívott, hogy menjünk el bulizni, de körülbelül éjjel negyed egykor jött csak meg és úgy, hogy nem hívott fel, csak véletlenül megláttam a tömegben, de nem volt rajta a gyűrű sem. Odáig volt magáért, hogy milyen jó pasi, már szinte le kellett vakarni a nőket, annyi volt rajta, mint a muslicák

– mesélte az unokatestvérének a sértett feleség.

Fűzfa Rita úgy érzi, a Házasság első látásra 3. évada eddig egy hatalmas csalódás, amiről leginkább a csalfa férj tehet (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rita számára nagy csalódás

A kétgyermekes édesanya nagyon várta az esküvőt és a házaséletet, de ez eddig egyáltalán nem azt hozta számára, amit szeretett volna. Ráadásul az unokatestvére arról is felvilágosította, hogy Sanya egy másik nővel randizik.

„Már egy pár napja furdal a lelkiismeret, mert Ricsikével, meg Lacival elmentünk a Római-partra, és ahogy jöttünk ki az étteremből, egyszer csak elment ott Sanya egy szőke hölggyel. A többiek is mondták, hogy igen, az ő volt, de nem tudtuk, hogy ki az a nő, mert nem a felesége. Még le is fotóztam” – mesélte a rokon.

Ledöbbentem. Borzasztóan rosszul esik az egész viselkedése, és megint bebizonyította, hogy kutyából nem lesz szalonna

– jelentette ki Rita.