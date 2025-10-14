Házasság első látásra Kármen: bombasztikus fotók kerültek elő a friss feleségről

Hétfőn elindult a Házasság első látásra 3. évada, a TV2 párkereső realityjének már az első dupla adása is sok izgalmat hozott. Míg Rebeka és Zsolt nagyon egymásra talált, addig például Varga Sanya kissé vonakodott kimondani az igent Ritának. Kedd este pedig többek között Kármennek keresik a tökéletes társat a Házasság első látásra szakértői. A csinos feketeségnek fontos, hogy párja sportos legyen, neki ugyanis a mindennapjai része az edzőtermi mozgás.

A Házasság első látásra Kármenje bikini fitnesz modellként tarolt az elmúlt években

Fotó: Markovics Gábor

Házasság első látásra: sportos férfit kap Kármen?

Tigyi Kármen a műsor sajtótájékoztatóján a Metropolnak elárulta, szeretett volna adni egy esélyt ennek az izgalmas kalandnak, ami talán meghozza számára a hőn áhított szerelmet. Elmondta, szerettei nem lepődtek meg azon, hogy ilyen módon próbál szerencsét.

„Jól ismernek a barátaim, tudják, hogy őrült dolgokat csinálok, nem lepődtek meg, hogy épp így házasodok” – nevetett. Majd hozzátette:

„Volt hosszú távú kapcsolatom is, de többnyire rövidek voltak. A jövőre nézve azt pedig leszögezhetem: nem szeretnék gyereket.”

Bár tudja, hogy az előző évadokban a párok egyike sem maradt végül együtt, ő hisz a különleges kísérlet sikerében:

„Meg kell próbálni, a kivétel erősíti a szabályt” – mosolygott.

Csinos alakját nem (csak) a genetikájának köszönheti. Élete szerves része a konditermi edzés, a diéta, és a versenyekre való felkészülés:

A pártaláláson túl pluszdolog számomra, hogy egy ország megismer, mivel versenysportolok.

A Házasság első látásra Kármenje ilyen jól mutat bikiniben (Fotó: Tigyi Kármen)

Közösségi oldala tanúsága szerint a fekete bombázó valóban sikeres, 2023-ban az IFBB Fitness és Testépítő Magyar Bajnokság rangos versenyén tarolt bikini fitnesz modellként, tavaly pedig a Muscle Beach Bikini versenyen lett bronzérmes. Az pedig a népszerű műsor kedd esti adásából kiderül: osztozik-e vele a sport iránti szenvedélyén a mellé választott férfi vagy sem.