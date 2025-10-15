A Házasság első látásra sztárja még az evés miatt is beszól a feleségének: „Nem tudok azonosítani egy nőt a pacallal”

Bár a Házasság első látásra Fűzfa Rita számára egy valóra vált álomnak tűnt, amikor meglátta Sanyát az oltárnál, a lelkesedése hamar alábbhagyott. Ennek a fő oka pedig természetesen az, hogy a férje egy percig sem titkolta, nincs megelégedve a szakértők választásával. Amellett, hogy a 60 éves személyi edző inkább egy negyvenes hölgyre vágyott, rengeteg más kivetnivalót is talál arájában. Többek között Rita étkezési szokásai sem tetszenek neki.

A Házasság első látásra Varga Sanya számára nem épp azt hozta, amit várt, ezt tudtára is adta feleségének (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 3. évadában Fűzfa Rita és Varga Sanya valamivel messzebbről indulnak, mint a többi pár, hiszen nekik még azzal is meg kell küzdeniük, hogy Sanya felesége külsejével, Rita pedig férje viselkedésével nem elégedett, aminek hangot is adnak.

„Láttam, hogy Rita többször odafordult a svédasztalhoz, és kérdeztem is tőle, hogy te mindig ilyen sokat eszel?” – kezdte a piszkálódást Sanya már a reggelinél.

Rita persze nem fogta vissza magát, azt is elárulta, hogy valóban szeret enni, sőt még a csülökpörköltet és a pacalt is szereti, ami a férjnél végképp betett.

Én valahogy nem tudok azonosítani egy nőt a pacallal, magamat se, valószínűleg azért, mert rá sem tudok nézni, nemhogy megenni

– jelentette ki felháborodva, ami valószínűleg Ritának nem eshetett túl jól.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának legmegosztóbb szereplője kétségtelenül Sanya, aki még Rita étkezi szokásait is kritizálja (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői nem találják a közös hangot

Úgy tűnik, a pár egyelőre nem igazán tud dűlőre jutni egymással, ugyanis bár Rita igyekszik minél jobban megismerni férjét, Sanya egyelőre igencsak elzárkózik. Sőt, már az esküvőn is összevesztek, ahol az egykori chippendale úgy érezte, a menyasszony több tulajdonságával sem szimpatizál.

Még csak pár órája a feleségem, de már leállított. Ez nem a legszimpatikusabb

– jelentette ki akkor sértődötten.

A Házasság első látásra szakértői szerint Sanya humorral próbálja kimenteni magát ebből a helyzetből, és úgy tesz, mintha mindez valójában nem lenne komoly, ami hosszú távon nem a legjobb módszer. De hogy Rita hogyan kezeli a férje piszkálódását, és a nászúton sikerül-e majd közelebb kerülniük egymáshoz, az csak a Házasság első látásra mai részeiből derül ki.