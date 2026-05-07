Besárgult a térkép: országos riasztást adtak ki a zivatarok miatt

Amilyen gyorsan jött a felmelegedés, olyan gyorsan jöttek a zivatarok is. Már az éjszaka folyamán is csapadék tarkította az időjárást, azonban a mai napra az egész országra riasztást adtak ki.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást az ország egész területére. Fotó: HungaroMet

Zivatarok miatt adtak ki riasztást az ország egész területére

Ma kora délutánig az ország keleti és déli tájain a záporok mellett nem zárható ki gyenge zivatartevékenység. A délutáni óráktól már helyenként alakulhatnak ki zivatarok viharos széllökések (~60-70 km/h), intenzív csapadék (ált. 20-25 mm, lokálisan felhőszakadás >25 mm) és kisebb méretű jég kíséretében. A kora esti óráktól délnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör - olvasható a HungaroMet oldalán.

Megjegyzésként hozzátették a figyelmeztetésben, hogy az ország délkeleti felén, harmadán a beágyazott, illetve ismétlődő záporokat is kísérheti nagyobb mennyiségű, több mint 20 mm csapadék.

Érdemes lesz ma magunknál tartani egy esernyőt, ugyanis a tegnapi kellemes, nappali meleghez képest, egészen más arcát fogja mutatni az időjárás.