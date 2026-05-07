Besárgult a térkép: országos riasztást adtak ki a zivatarok miatt

Érdemes lesz ma magunknál tartani egy esernyőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 06:58
időjárás Riasztás zivatar

Amilyen gyorsan jött a felmelegedés, olyan gyorsan jöttek a zivatarok is. Már az éjszaka folyamán is csapadék tarkította az időjárást, azonban a mai napra az egész országra riasztást adtak ki.

Zivatarok miatt adtak ki riasztást az ország egész területére. Fotó: HungaroMet

Ma kora délutánig az ország keleti és déli tájain a záporok mellett nem zárható ki gyenge zivatartevékenység. A délutáni óráktól már helyenként alakulhatnak ki zivatarok viharos széllökések (~60-70 km/h), intenzív csapadék (ált. 20-25 mm, lokálisan felhőszakadás >25 mm) és kisebb méretű jég kíséretében. A kora esti óráktól délnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör - olvasható a HungaroMet oldalán.

Megjegyzésként hozzátették a figyelmeztetésben, hogy az ország délkeleti felén, harmadán a beágyazott, illetve ismétlődő záporokat is kísérheti nagyobb mennyiségű, több mint 20 mm csapadék.

Érdemes lesz ma magunknál tartani egy esernyőt, ugyanis a tegnapi kellemes, nappali meleghez képest, egészen más arcát fogja mutatni az időjárás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
