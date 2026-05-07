Rövid időre búcsút inthetünk a nyárias időnek – Nyakunkon a hidegfront

Felhős időjárásra van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati, déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul – írja a met.hu.

Nyárias időjárás után megérkezik a lehűlés

Megérkezett a hidegfront – Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk

Eleinte főleg a Dunától keletre fordulnak elő záporok, majd egy átmeneti szünet után a déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is lehet. A délnyugati szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz – áll a koponyeg előrejelzésében.