Rövid időre búcsút inthetünk a nyárias időnek – Nyakunkon a hidegfront
Éppen elkezdtük élvezni a napsugarak cirógatását. Most pillanatok alatt borússá, csapadékosabbá válik az időjárás.
Felhős időjárásra van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati, déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul – írja a met.hu.
Megérkezett a hidegfront – Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk
Eleinte főleg a Dunától keletre fordulnak elő záporok, majd egy átmeneti szünet után a déli óráktól délnyugat felől egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is lehet. A délnyugati szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz – áll a koponyeg előrejelzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre