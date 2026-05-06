Időjárás: Szorongás és pánik törhet ránk – hidegfront érkezik

A közelgő hidegfront szorongást és testi panaszokat is kiválthat. A változó időjárás különösen az érzékenyeket viseli meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 15:45
Hidegfront szakíthatja meg a fullasztó, nyárias meleget; azonban nem lélegezhetünk fel. Komoly hatással lehet a közérzetünkre a változás. Az időjárás-érzékenyeket figyelmezteti a szakember.

Változás érkezik az időjárásban 
 

A csaknem 30 Celsius-fokos nyárias hőség után 20 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet. 

„Közeleg egy hidegfront és ettől szeretnénk pozitív változásokat, erre azonban egyáltalán nem számíthatunk, sőt valójában romló tendencia irányába haladnak a dolgok” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint a front érkezése előtt már jelentkeznek az első figyelmeztető jelek, különösen az időjárás-érzékenyeknél. A szervezet ilyenkor komoly terhelés alá kerül, ami hirtelen és intenzív panaszokat okozhat. 

Gyorsan fellépő panaszokat kell elviselnie a közelgő hidegfront előtt az időjárás-érzékeny emberek szervezetének. A zivatarokkal és erős széllel kísért időszakok pedig tovább fokozhatják a kellemetlenségeket.

Megjelennek a kiugró vérnyomásértékek, egyre jellemzőbbé vállnak a görcsös folyamatok, a mellkasi diszkomfort, az aritmia. A zivataros, szélrohamos időszakokban messze megnő a bizonytalanságérzet, a szédüléses panaszok. Sok ember esetében szorongásos, pánikszerű reakciók kialakulására is számítani kell 

– mondta a meteogyógyász. 

Érdemes ilyenkor több pihenést beiktatni, kerülni a túlzott megterhelést és figyelni a szervezetünk jelzéseire. 

 

