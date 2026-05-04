RETRO RÁDIÓ

Szuper El Niño borítja fel a nyarunkat: pánik és káosz marad utána – így készülj fel rá

A meteogyógyász megkongatta a vészharangot. A nyári időjárásunkat meghatározhatja a szuper El Niño.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 16:30
időjárás El Nino nyár

Már mindenki a napsütéses, gondtalan nyarat várja, de az időjárás most alaposan közbeszólhat. A legfrissebb előrejelzések szerint egy 12 éve nem látott szuper El Niño közeleg, amely nemcsak a világ más tájain, hanem a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását. Úgy tűnik, idén a nyári hónapok tartogathatnak néhány kellemetlen meglepetést is.

nyár
Dr. Pintér Ferenc a nyári időjárásról beszélt – Fotó: beküldött/Pintér Ferenc

A 2026-os nyár időjárása:

„A nyarunk kifejezetten változékonynak, éppen ezért terhelőnek ígérkezik” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Egy szuper El Niño az, amire most nagy valószínűséggel számítani kell, ami azt jelenti, hogy olyan szélsőséges ingadozásokat produkál az európai, Kárpát-medencei időjárásban is, hogy ritkán érvényesülő, erőteljes következményekkel kell számolni. Számítani kell arra, hogy nem csökken az időjárás-érzékenység, hanem inkább növekszik.

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán trópusi területeinek szokatlan felmelegedésével jár.

„A csendes-óceáni térségében zajló, nagyon fontos, összetett folyamat, az egész Föld időjárására kihat. Fokozott változékonyság formájában jelentkezik itt, a Kárpát-medencében is. Felborul a szokásos éghajlati működés, és sokkal szélsőségesebben zajlanak a száraz, a csapadékos, a frontos időszakok, a hőmérséklet-ingadozások. A mostani tudományos kutatások, mérések szerint egy szuper El Niño folyamat várható. Már májustól beindul és a nyár folyamán fokozatosan teljesedik ki a hatása” – mondta a meteogyógyász.

A szuper El Niño hatással lehet az időjárásunkra Képünk illusztráció Fotó: Unsplash

Sokrétű panaszokat tapasztalhatunk 

Már májustól számíthatunk a fokozott változékonyság beindulására.

Azt fogjuk tapasztalni, hogy visszatérő, makacs fejfájások, migrének jelentkeznek, tartósan zajlanak az erőteljes vérnyomás-ingadozások. Fokozott terhelés alatt lesz a keringési rendszerünk, sokkal több szívpanaszra, mellkasi problémákra számíthatunk. Kihat a teljesítményünkre, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk. Emésztési és ízületi problémákat is tapasztalhatunk

– mondta a meteogyógyász, kiemelve: olyan következményekkel járó, szélsőséges állapotokra is számíthatunk, mint a komoly stresszreakciók, pánikreakciók kialakulása. A Meteo Klinika igazgatója azt tanácsolja, hogy figyeljük a testünk jelzéseit és ne terheljük túl magunkat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu