Szuper El Niño borítja fel a nyarunkat: pánik és káosz marad utána – így készülj fel rá

Már mindenki a napsütéses, gondtalan nyarat várja, de az időjárás most alaposan közbeszólhat. A legfrissebb előrejelzések szerint egy 12 éve nem látott szuper El Niño közeleg, amely nemcsak a világ más tájain, hanem a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását. Úgy tűnik, idén a nyári hónapok tartogathatnak néhány kellemetlen meglepetést is.

Dr. Pintér Ferenc a nyári időjárásról beszélt

A 2026-os nyár időjárása:

„A nyarunk kifejezetten változékonynak, éppen ezért terhelőnek ígérkezik” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Egy szuper El Niño az, amire most nagy valószínűséggel számítani kell, ami azt jelenti, hogy olyan szélsőséges ingadozásokat produkál az európai, Kárpát-medencei időjárásban is, hogy ritkán érvényesülő, erőteljes következményekkel kell számolni. Számítani kell arra, hogy nem csökken az időjárás-érzékenység, hanem inkább növekszik.

Az El Niño egy természetes éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán trópusi területeinek szokatlan felmelegedésével jár.

„A csendes-óceáni térségében zajló, nagyon fontos, összetett folyamat, az egész Föld időjárására kihat. Fokozott változékonyság formájában jelentkezik itt, a Kárpát-medencében is. Felborul a szokásos éghajlati működés, és sokkal szélsőségesebben zajlanak a száraz, a csapadékos, a frontos időszakok, a hőmérséklet-ingadozások. A mostani tudományos kutatások, mérések szerint egy szuper El Niño folyamat várható. Már májustól beindul és a nyár folyamán fokozatosan teljesedik ki a hatása” – mondta a meteogyógyász.

Sokrétű panaszokat tapasztalhatunk

Már májustól számíthatunk a fokozott változékonyság beindulására.

Azt fogjuk tapasztalni, hogy visszatérő, makacs fejfájások, migrének jelentkeznek, tartósan zajlanak az erőteljes vérnyomás-ingadozások. Fokozott terhelés alatt lesz a keringési rendszerünk, sokkal több szívpanaszra, mellkasi problémákra számíthatunk. Kihat a teljesítményünkre, fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk. Emésztési és ízületi problémákat is tapasztalhatunk

– mondta a meteogyógyász, kiemelve: olyan következményekkel járó, szélsőséges állapotokra is számíthatunk, mint a komoly stresszreakciók, pánikreakciók kialakulása. A Meteo Klinika igazgatója azt tanácsolja, hogy figyeljük a testünk jelzéseit és ne terheljük túl magunkat.