Hoppá! Beyoncé kislányként terápiára járt – meglepő ok áll a háttérben

Beyoncé édesanyja őszintén mesélt az énekesnő és húga, Solange Knowles kapcsolatáról. Tina Knowles elárulta, hogy Beyoncét és húgát is terápiára vitte, hogy jobb legyen kettejük kapcsolata.

Beyoncé és húga eltávolodtak egymástól, ezért volt szükség a terápiára – Fotó: AFP

Beyoncé és a testvére is terápiára szorult

A testvérek kapcsolata sokszor viharos, sokszor pedig igen közeli. Van, hogy annyira eldurvul, hogy szakember segítségére van szükség. A világhírű énekesnő Beyoncé édesanyja, Tina Knowles meglepő részlettel rukkolt elő lányai gyermekkoráról. Mint kiderült, terápiára vitte a két testvért, hogy közelebbi kapcsolatot alakítsanak ki egymással a testvérek.

Tina Knowles egy könyvfesztiválon mesélte el, hogy a lányai kapcsolata akkor kezdett megromlani, amikor gyermekként Beyoncé egyre nagyobb sikereket ért el: 7-8 évesen már nem volt olyan tehetségkutató, amit ne nyert volna meg az aranytorkú énekesnő, végül 11 éves korára már igazi sztárrá vált, amely kihatással volt a családi életükre is.

A terápia végül meghozta a gyümölcsét

Az édesanya elmondta, hogy ezekben a helyzetekben szinte elkerülhetetlen, hogy a testvérek eltávolodnak egymástól, főleg akkor, ha nagy különbség van a testvérek között. Beyoncé a népszerűségének köszönhetően egyre nagyobb baráti körre vágyakozott, és egyre kevesebb igénye volt arra, hogy kishúgával töltse az időt, ami Solange-ot nagyon megviselte. Emiatt döntött úgy Tina, hogy itt az ideje, hogy szakember segítsen.

Tina végül a fodrászszalonjába járó vendégétől kért segítséget gyermekpszichológussal kapcsolatban, majd terápiára vitte a testvéreket. Természetesen a döntés a lányoknak annyira nem tetszett, és a család sem igazán éltette az ötletet. Akkori férje, Mathew Knowles sem értette, hogy mi szükség van terápiára, hiszen fiatalok még. Az édesanya azonban nem tágított, sziklaszilárdan kitartott a döntése mellett – és mára már élete egyik legjobb döntésének tartja.

A terápia hatására Beyoncé belátta, hogy fontos szerepet tölt be Solange életében, amire ezután tudatosan kezdett odafigyelni, így egyre közelebb kerültek egymáshoz, és a mai napig szoros kapcsolatot ápol a két testvér – áll a Life.hu cikkében.