Beyoncé is megemlítette a Super Bowlon: Így lett egy tűzriportból világhírű mém – és végül egy per

Mém lett egy oklahomai nőből, aki egyetlen interjúval vált világhírűvé, miután 2012-ben túlélte lakóháza tűzvészét Oklahomában. Híressé vált a mondat miatt, azonban most inkább perelne.

A mém, amely meghódította a világot

A helyi híradó riportere akkor kérdezte meg az ijedt nőt, amikor épp kimenekült az égő épületből. Szavai pillanatok alatt mémmé váltak:

„Felkeltem, hogy igyak egy hideg kólát, aztán azt hittem, valaki grillezik… aztán futottam, cipőt se kaptam fel… aztán a füst megcsapott. Bronchitiszt kaptam! Senkinek nincs erre ideje!” A felvétel milliókat nevettetett meg, és azóta is az internet egyik legismertebb mémje. Sweet Brown rövid időre a reflektorfénybe került: reklámokban szerepelt, fellépett a Jimmy Kimmel Showban, még Beyoncé is megemlítette a Super Bowlon, és a Tosh.0 című műsorban is feltűnt, ahol szuperhősként tanított gyerekeket a tűzvédelemre - írja az Unilad.

Ám a hírnév árnyoldalát is megtapasztalta. Brown beperelte az Apple-t és a The Bob Rivers Show rádióműsort, mert azok az ő interjújából készítettek egy „I Got Bronchitis” című dalt, állítólag az engedélye nélkül. A nő 15 millió dolláros kártérítést követelt, mondván: mások az ő hangjából és történetéből szereznek hasznot, ő pedig semmit sem kapott érte. A rádióállomás szerint viszont Sweet Brown korábban engedélyt adott a felhasználásra, így a bíróság végül elutasította a keresetet. Ezután Kimberly visszavonult a nyilvánosságtól, és ritkán szerepel azóta.

A videó azonban tovább él – tíz évvel később is milliók idézik és posztolják. Egy kommentelő írta:

„Tíz év után is mosolyt csal az arcomra.” Egy másik: „Ez a videó mindig feldobja a napom. Ha rossz kedvem van, csak megnézem, és máris nevetek.” Egy harmadik pedig viccesen hozzátette: „Most tényleg bronchitiszem van – és hát, senkinek nincs erre ideje!”