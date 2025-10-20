RETRO RÁDIÓ

Beyoncé is megemlítette a Super Bowlon: Így lett egy tűzriportból világhírű mém – és végül egy per

Már mindenki hallotta, és legalább egyszer biztosan használta is az ismert mondatot az interneten. A nő, akiből mém lett most perel, mondván nem adott engedélyt hangjának felhasználására.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 15:00
interjú engedély mondat mém

Mém lett egy oklahomai nőből, aki egyetlen interjúval vált világhírűvé, miután 2012-ben túlélte lakóháza tűzvészét Oklahomában. Híressé vált a mondat miatt, azonban most inkább perelne.

Mém
Egyetlen mondata miatt lett világhírű mém a nőből Fotó: YouTbe/ KFOR Oklahoma's News 4

A mém, amely meghódította a világot

A helyi híradó riportere akkor kérdezte meg az ijedt nőt, amikor épp kimenekült az égő épületből. Szavai pillanatok alatt mémmé váltak:
„Felkeltem, hogy igyak egy hideg kólát, aztán azt hittem, valaki grillezik… aztán futottam, cipőt se kaptam fel… aztán a füst megcsapott. Bronchitiszt kaptam! Senkinek nincs erre ideje!A felvétel milliókat nevettetett meg, és azóta is az internet egyik legismertebb mémje. Sweet Brown rövid időre a reflektorfénybe került: reklámokban szerepelt, fellépett a Jimmy Kimmel Showban, még Beyoncé is megemlítette a Super Bowlon, és a Tosh.0 című műsorban is feltűnt, ahol szuperhősként tanított gyerekeket a tűzvédelemre - írja az Unilad.

Ám a hírnév árnyoldalát is megtapasztalta. Brown beperelte az Apple-t és a The Bob Rivers Show rádióműsort, mert azok az ő interjújából készítettek egy „I Got Bronchitis” című dalt, állítólag az engedélye nélkül. A nő 15 millió dolláros kártérítést követelt, mondván: mások az ő hangjából és történetéből szereznek hasznot, ő pedig semmit sem kapott érte. A rádióállomás szerint viszont Sweet Brown korábban engedélyt adott a felhasználásra, így a bíróság végül elutasította a keresetet. Ezután Kimberly visszavonult a nyilvánosságtól, és ritkán szerepel azóta.

A videó azonban tovább él – tíz évvel később is milliók idézik és posztolják. Egy kommentelő írta:
„Tíz év után is mosolyt csal az arcomra.” Egy másik: „Ez a videó mindig feldobja a napom. Ha rossz kedvem van, csak megnézem, és máris nevetek.” Egy harmadik pedig viccesen hozzátette: „Most tényleg bronchitiszem van – és hát, senkinek nincs erre ideje!”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu