Friss fejlemények érkeztek a Bethlen Gábor utcai tűzeset kapcsán
Szombat délután kigyulladt egy családi ház Szombathelyen. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat.
Tűzoltók küzdöttek egy kigyulladt családi házzal Szombathelyen a Bethlen Gábor utcában szombaton délután. A helyszínre a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók rohantak.
A tűzoltók megfékezték a lángokat
Korábban írtuk, hogy kigyulladt egy ház Szombathelyen a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották.
A vaol.hu tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem 13 óra után nem sokkal arról tájékoztatott, hogy eloltották a lángokat a Bethlen Gábor utcai tűz helyszínén. A kétszintes ingatlan teljes terjedelmében égett. A szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók megbontották az épület tetőszerkezetét, majd három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatokat a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
A helyszínen képek is készültek, amelyeket IDE kattintva lehet megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre