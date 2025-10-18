RETRO RÁDIÓ

Friss fejlemények érkeztek a Bethlen Gábor utcai tűzeset kapcsán

Szombat délután kigyulladt egy családi ház Szombathelyen. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 13:55
tűz Katasztrofavedelem családi ház tűzoltók kigyulladt

Tűzoltók küzdöttek egy kigyulladt családi házzal Szombathelyen a Bethlen Gábor utcában szombaton délután. A helyszínre a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók rohantak.

A tűzoltók sikeresen megállították a tüzet Fotó: Wolf Ferenc / Vaol.hu

A tűzoltók megfékezték a lángokat

Korábban írtuk, hogy kigyulladt egy ház Szombathelyen a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották. 

A vaol.hu tájékoztatása szerint a katasztrófavédelem 13 óra után nem sokkal arról tájékoztatott, hogy eloltották a lángokat a Bethlen Gábor utcai tűz helyszínén. A kétszintes ingatlan teljes terjedelmében égett. A szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók megbontották az épület tetőszerkezetét, majd három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatokat a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A helyszínen képek is készültek, amelyeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

