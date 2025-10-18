RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok a Bethlen Gábor utcában, óriási a baj

Több helyről is riasztották a tűzoltókat.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.18. 13:05
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután kigyulladt egy kétszintes, családi ház Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában.

Az épület teljes terjedelmében ég, a lángokat a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. A munkálatokat a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

