Felcsaptak a lángok a Bethlen Gábor utcában, óriási a baj
Több helyről is riasztották a tűzoltókat.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután kigyulladt egy kétszintes, családi ház Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában.
Az épület teljes terjedelmében ég, a lángokat a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. A munkálatokat a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - számol be róla a katasztrófavédelem.
