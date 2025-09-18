Durva baleset történt a Könyves Kálmán körúton, megbénult a villamosközlekedés

Az érintett szakaszon forgalmi fennakadásokra kell számítani.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután kisteherautó és személygépkocsi karambolozott Budapest VIII. kerületében, a Könyves Kálmán körút és a Vajda Péter utca kereszteződésében.
Az ütközés következtében a gépkocsi a villamossínre sodródott. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, illetve a baleset forgalmi fennakadást okoz a közösségi közlekedésben is - írja a katasztrófavédelem.
