Napi horoszkóp: ennek a 2 csillagjegynek így alakul az ünnepi készülődés
Mutatjuk mit tartogat mára a csillagok.
Már csak néhány nap, és itt a karácsony. Már mindenki ünnepi lázban ég. A 2025. december 20-ai napi horoszkópból pedig most az is kiderül, hogyan alakul az ünnepi készülődés egyes csillagjegyeknek. Mutatjuk!
Kos
Az újhold új lehetőségeket nyit meg az ön számára a közeljövőben. Napközben átlép a Hold a Bakba, ami egészen más energiákat hoz. Mindez tervezhetővé és kiegyensúlyozottá teszi a hétvégéjét. Érdemes összeírnia, mi hiányzik még karácsonyig. Meglátja, most lesz ehhez ideje és türelme is…
Bika
Bőven kijutott a feszültségből, de az újhold új utakat nyithat meg ön előtt. Napközben jegyet vált a Hold, átlép a kiegyensúlyozott Bakba, ami harmóniát hoz. Karácsonyig már csak párat kell aludni. Pánik helyett idézze fel, milyen izgatottan várta gyerekként az ünnepet – ez most is megnyugtathatja…
Ikrek
A Nyilas az önnel szemben álló jegy, és most itt az újhold, amely a párkapcsolatában hozhat új és örömteli fejleményeket. Ezt követően jegyet vált a Hold, és a Bakban járva segít a karácsony előtti utolsó hétvégén a kiadásokat optimalizálni. Az optimális nem azt jelenti, hogy nem vehet meg semmit, hanem azt, hogy a szükséges dolgokat a lehető legkedvezőbb áron szerzi be.
Rák
A Nyilas újhold új lendületet ad egy ügyének. Ezután a Hold átlép a Bakba, ami a családjával töltött idő fontosságára világít rá – éppen a legjobbkor, karácsony előtt. Nem csak az ünnepek alatt van szüksége meghittségre, és nem csak akkor fontos a közelség.
Oroszlán
Karnyújtásnyira van már a karácsony. A karácsonyi fények és zenék önt is ünnepi hangulatba hozzák. Ha van még ajándék, amit be kell szereznie, ma különösen szerencsésen, jó áron juthat hozzá. Emellett a karácsony igazi üzenete, a szeretet is megtölti a szívét.
Szűz
Ma megteheti, hogy pánikszerűen rohan, hogy beszerezzen mindent, ami még hiányzik a tökéletes karácsonyhoz. De dönthet úgy is, hogy reggel egy finom, habos kávéval vagy illatos teával indítja a napot, és lépésről lépésre megtervezi, hová kell még elmennie a beszerző körúton.
Mérleg
Jó lenne, ha egyetértésben és békében telne ez az adventi szombat – és általában a karácsony is. Sokan kívánnak egymásnak ilyesmit. A kérdés az, meg is tudják-e valósítani. Nem az számít, mások mit tesznek, hanem az, hogy önök hogyan állnak hozzá. Érdemes egyeztetni és összehangolni az elképzeléseiket.
Skorpió
Egész évben arról álmodozott, hogy karácsonykor habos kávét, forró csokit vagy forralt bort kortyolgat, miközben összeírja, mit kell még bevásárolni, sütni, főzni. Ne sértődjön meg, ha a párja megkérdezi, mikor csinálják meg mindezt. Nos, most vagy soha!
Nyilas
A Nyilas újhold egészen személyes szinten érinti önt, és egy fontos tervében új fejezetet nyit. Ráadásul a Hold átlép a Bak jegyébe, ami rendkívül hatékonnyá teszi a készülődésben. Már határozottan láthatja a fényt az alagút végén. Még néhány nap, és elérkezik a karácsony, az édes pihenés és feltöltődés ideje.
Bak
Ha azt tapasztalja, hogy minden és mindenki idegesíti, szóljon a párjának, és kérje a segítségét. Nem kell egyedül megbirkóznia a rengeteg teendővel. Szerencsére napközben a Hold átlép a Bakba, és végre lenyugszanak a kedélyek. Innentől ön is élvezni tudja a készülődést.
Vízöntő
Már csak pár nap van karácsonyig, így most valóban itt az ideje lassítani és behúzni a fékeket. A külvilág fokozatosan háttérbe szorul, és egyre inkább a családra, a szeretteire tud koncentrálni. Van magányos barátja? Hívja meg magához karácsonyozni.
Halak
Az égi folyamatok szerint rengeteg teendő zúdul önre: takarítás, díszítés, sütés, főzés. Valamiből engednie kell. A Hold délelőtt átlép a Bakba, amely föld elemű jegy, és segít megtalálni az arany középutat, illetve a legészszerűbb megoldásokat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre