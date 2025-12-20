Napi horoszkóp: ennek a 2 csillagjegynek így alakul az ünnepi készülődés

Már csak néhány nap, és itt a karácsony. Már mindenki ünnepi lázban ég. A 2025. december 20-ai napi horoszkópból pedig most az is kiderül, hogyan alakul az ünnepi készülődés egyes csillagjegyeknek. Mutatjuk!

Kos

Az újhold új lehetőségeket nyit meg az ön számára a közeljövőben. Napközben átlép a Hold a Bakba, ami egészen más energiákat hoz. Mindez tervezhetővé és kiegyensúlyozottá teszi a hétvégéjét. Érdemes összeírnia, mi hiányzik még karácsonyig. Meglátja, most lesz ehhez ideje és türelme is…

Bika

Bőven kijutott a feszültségből, de az újhold új utakat nyithat meg ön előtt. Napközben jegyet vált a Hold, átlép a kiegyensúlyozott Bakba, ami harmóniát hoz. Karácsonyig már csak párat kell aludni. Pánik helyett idézze fel, milyen izgatottan várta gyerekként az ünnepet – ez most is megnyugtathatja…

Ikrek

A Nyilas az önnel szemben álló jegy, és most itt az újhold, amely a párkapcsolatában hozhat új és örömteli fejleményeket. Ezt követően jegyet vált a Hold, és a Bakban járva segít a karácsony előtti utolsó hétvégén a kiadásokat optimalizálni. Az optimális nem azt jelenti, hogy nem vehet meg semmit, hanem azt, hogy a szükséges dolgokat a lehető legkedvezőbb áron szerzi be.

Rák

A Nyilas újhold új lendületet ad egy ügyének. Ezután a Hold átlép a Bakba, ami a családjával töltött idő fontosságára világít rá – éppen a legjobbkor, karácsony előtt. Nem csak az ünnepek alatt van szüksége meghittségre, és nem csak akkor fontos a közelség.

Oroszlán

Karnyújtásnyira van már a karácsony. A karácsonyi fények és zenék önt is ünnepi hangulatba hozzák. Ha van még ajándék, amit be kell szereznie, ma különösen szerencsésen, jó áron juthat hozzá. Emellett a karácsony igazi üzenete, a szeretet is megtölti a szívét.

Szűz

Ma megteheti, hogy pánikszerűen rohan, hogy beszerezzen mindent, ami még hiányzik a tökéletes karácsonyhoz. De dönthet úgy is, hogy reggel egy finom, habos kávéval vagy illatos teával indítja a napot, és lépésről lépésre megtervezi, hová kell még elmennie a beszerző körúton.

Mérleg

Jó lenne, ha egyetértésben és békében telne ez az adventi szombat – és általában a karácsony is. Sokan kívánnak egymásnak ilyesmit. A kérdés az, meg is tudják-e valósítani. Nem az számít, mások mit tesznek, hanem az, hogy önök hogyan állnak hozzá. Érdemes egyeztetni és összehangolni az elképzeléseiket.