Rétvári Bence: Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy Ukrajna visszafizeti a hiteleket
Rétvári Bence teljes vállszélességgel kiállt Orbán Viktor mellett.
A miniszerelnök az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönnel kapcsolatban úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza Párt választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt. Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk az Európai Unióban. Ezért a bankoktól, a hitelezőktől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába – mutatott rá.
Megjegyezte azt is, hogy amikor majd kiderül, hogy az ukránok természetesen nem tudnak fizetni, akkor az uniós országoknak kell visszafizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárd eurót kamatostul.
Ezt az ikonikus mondatott ragadta meg Rétvári Bence és tette közzé közösségi oldalán a miniszterelnökről készült fotóval, ami a szegedi Háborúellenes Gyűlésen készült. Az országgyűlési képviselő valószínűleg ezzel vállalta fel, hogy egyetért a kormányfővel.
