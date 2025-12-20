RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: Úgy nyerjen a Tisza választást Magyarországon, ahogy Ukrajna visszafizeti a hiteleket

Rétvári Bence teljes vállszélességgel kiállt Orbán Viktor mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 22:01
tisza párt ukrajna rétvári bence

A miniszerelnök az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönnel kapcsolatban úgy fogalmazott: úgy nyerjen a Tisza Párt választást Magyarországon, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt. Nemcsak az a probléma, hogy az ukránok nem fizetik vissza a kölcsönt, hanem az is, hogy nincs pénzünk az Európai Unióban. Ezért a bankoktól, a hitelezőktől kell felvenni kölcsönt, amit el kell küldeni Ukrajnába – mutatott rá.

RÉTVÁRI Bence
Rétvári Bence / Fotó: Soós Lajos

Megjegyezte azt is, hogy amikor majd kiderül, hogy az ukránok természetesen nem tudnak fizetni, akkor az uniós országoknak kell visszafizetni a bankároknak Londonba a 90 milliárd eurót kamatostul.

Ezt az ikonikus mondatott ragadta meg Rétvári Bence és tette közzé közösségi oldalán a miniszterelnökről készült fotóval, ami a szegedi Háborúellenes Gyűlésen készült. Az országgyűlési képviselő valószínűleg ezzel vállalta fel, hogy egyetért a kormányfővel.

