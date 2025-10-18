Most érkezett: két ember meghalt egy háztűzben Budapesten

RETRO RÁDIÓ

A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.18. 09:10
XVI. kerület gyász tragédia halál lakástűz

Pénteken késő este érkezett egy riasztás a katasztrófavédelemhez, miszerint Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület.

A tűz gyorsan terjedt.
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Egy téglaépület valamint a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódék teljes terjedelmében égett. A tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt. A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe.

Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
