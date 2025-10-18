Most érkezett: két ember meghalt egy háztűzben Budapesten
A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Pénteken késő este érkezett egy riasztás a katasztrófavédelemhez, miszerint Budapest tizenhatodik kerületében, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület.
Egy téglaépület valamint a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódék teljes terjedelmében égett. A tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt. A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe.
Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - számol be róla a katasztrófavédelem a honlapján.
