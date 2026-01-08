RETRO RÁDIÓ

Furcsa szabályokat kell betartani a világ legészakibb városában, ezekre lehet te sem gondoltál

A városban örök tél tombol, mégis több ezren lakják.

2026.01.08.
Módosítva: 2026.01.08. 17:46
Az emberek szinte bármilyen éjhajlati körülmények között képesek megélni, erre remek példa a világ legészakibb városa, Longyearbyen. A sarkkörön túl fekvő település egyedi elhelyezkedése miatt különleges törvényeket vezettet be.

A világ legészakibb városában komoly veszélyt jelentenek a jegesmedvék Fotó: Pixabay

A világ legészakibb városa furcsa szabályokat követ

A település a Jeges-tengeren található szigetcsoport, Spitzbergák fővárosa, de közigazgatási szempontból Norvégiához tartozik. A település 1906-ban jött létre az itt felfedezett szénlelőhelyek nyomán. Bár 1943-ban a német csapatok teljesen elpusztították, a lakók a nehéz körülmények ellenére sem hagyták el szülőföldjüket. A második világháborút követően végül újjáépítették városukat, amelyhez mindvégig ragaszkodtak.

A városban jelenleg körülbelül 2400 ember él, a környéken egy élelmiszerbolt található és az emberek kutyaszánokkal járnak. A helyi iskolában kötelező tananyag a fegyverhasználat, elsősorban a városba gyakran betévedő jegesmedvék miatt.

Ebben a különleges városban a hőmérséklet –20 és 7 fok körül alakul, az év felében pedig soha nem megy le a nap. Longyearbyenben április 20. és augusztus 23. között sosem megy le a nap, október 26. és február 15. között pedig szinte teljes a sötétség.

Ami pedig a furcsa szabályokat illeti, a városban 1950-es évektől betiltották a hagyományos temetkezést, de ezenfelül sem egyszerű dolog eltemetni a halottakat. A talaj beton keményre van fagyva az év minden pontján, ezért szinte lehetetlen a sírásás.

Mindez azt jelenti, ha valaki súlyosan megbetegszik, vagy életének végéhez közeledik, akkor repülővel a Norvégia szárazföldjére szállítják. Ezzel párhuzamosan azoknak, akik egészségügyi ellátásra szorulnak, olyan helyen kell tartózkodniuk, ahol ez biztosított. A várandós nőknek például azt javasolják, hogy a szülés előtt néhány héttel hagyják el a várost, mivel helyben nem áll rendelkezésre megfelelő ellátás – írja a Life.hu.

 

