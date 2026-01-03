3I/ATLAS: reagált a CIA

Érdekes választ adott a CIA, miután a potenciálisan ellenséges idegen fenyegetésről kérdezték a 3I/ATLAS kapcsán. Ez a rejtélyes objektum már 2025-ben is rengeteg kérdést váltott ki.

A CIA reagált a 3I/ATLAS rejtélyére (Fotó: AstroStar / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Mi rejlik a 3I/ATLAS rejtélye mögött?

2025 júliusában figyelték meg először a 3I/ATLAS üstököst. Az év végére pedig kiemelt témává vált, miután felmerült, hogy az objektum valójában egy idegen űrhajó lehet, amely információkat gyűjt a Föld inváziója előtt. Az ilyen és ehhez hasonló állításokat a NASA gyorsan cáfolta, ám ez nem állította meg a tudósokat, például Avi Loeb-et, hogy tovább érveljenek elméletük mellett.

Legutóbbi, a témáról szóló posztjában Loeb megemlítette a CIA válaszát, amelyet John Greenewald Jr. UFO-kutató és összeesküvés-elmélet-hívő kapott. Egy Greenewald Jr. által benyújtott információszabadság iránti kérelemre adott válaszában az amerikai hírszerző ügynökség azt írta, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják” a 3I/ATLAS-szal kapcsolatos nyilvántartások létezését vagy nem-létét.

Az ilyen nyilvántartások létezésének vagy nem-létének ténye jelenleg megfelelően titkosított

- tette hozzá a CIA.

Loeb szerint azonban meglepő, hogy a CIA ilyen bizonytalan választ adott a kérdésre, figyelembe véve, hogy a NASA korábban egyértelműen kijelentette, hogy az üstökös természetes eredetű.

De mit jelent az, hogy „sem megerősíteni, sem cáfolni”?

A kifejezést Glomar-válasznak nevezik, amelyet amerikai tisztviselők használnak arra, hogy szándékosan homályos választ adjanak kérdésekre. A név a CIA titkos Glomar Explorer projektjéből származik, és azt a célt szolgálja, hogy megvédje azokat az információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala nemzetbiztonsági fenyegetést jelentene.

Loeb figyelembe vette ezt a definíciót, amikor reagált a CIA válaszára. Elismerte, hogy a kormányhivatalnokok valószínűleg szeretnék ellenőrizni, hogy a 3I/ATLAS nem jelent idegen fenyegetést, bármennyire is valószínűtlen, és a nyilvántartások létezésének megerősítése pánikot okozhatna az esetleges kormányzati eltitkolás miatt – írja a Ladbible.