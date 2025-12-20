RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk! - Fotó

Orbán Viktor exkluzív fotókat osztott meg a szegedi Háborúellenes Gyűlésről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 21:16
Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az esemény legjobban várt pillanata a korábban már előre meghirdetett rendhagyó Lázárinfó volt Orbán Viktorral.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: mw

Sokan vagyunk, erősek vagyunk! 

- kijelentéssel osztott meg Orbán Viktor exkluzív fotókat a szegedi Háborúellenes Gyűlésről.

Radics Gigi és Curtis
Radics Gigi és Curtis megint nagyot alkotott / Fotó: MW

Orbán Viktor ezen teljesen meghatódott

A rendezvényen akadtak felemelő momentum is. Többek között ilyen volt Radics Gigi és Curtis előadása is, akik a szegedi Háborúellenes Gyűlésre nem csak a Szabadság vándoraival, hanem egy különleges karácsonyi dallal is készültek. Ez pedig a miniszterelnököt is meghatotta, aki a közösségi oldalán, videón mutatta meg a produkciójukat.

Ünnep, kettészakított álmok, A szeretet, a láng, összetartó családok, Mert ha beborul az ég és magasak a hullámok, Védem, mi az enyém, sziklaként állok

- idézett a számból Orbán Viktor.

A teltházas szegedi Háborúellenes Gyűlés után exkluzív videót is közzétett Orbán Viktor. 

No Fidesz, no party! Köszönöm, hogy eljöttetek! Ez nagy volt! 

- írta bejegyzésébe a kormányfő.


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

