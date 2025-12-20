- Nagy Feró: „Ha valakik megmenthetik Európát, azok mi vagyunk, a patrióták"
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk! - Fotó
Szeged a béke pártján áll. nOrbán Viktor exkluzív fotókat osztott meg a szegedi Háborúellenes Gyűlésről.
Szombaton tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az esemény legjobban várt pillanata a korábban már előre meghirdetett rendhagyó Lázárinfó volt Orbán Viktorral.
Sokan vagyunk, erősek vagyunk!
- kijelentéssel osztott meg Orbán Viktor exkluzív fotókat a szegedi Háborúellenes Gyűlésről.
Orbán Viktor ezen teljesen meghatódott
A rendezvényen akadtak felemelő momentum is. Többek között ilyen volt Radics Gigi és Curtis előadása is, akik a szegedi Háborúellenes Gyűlésre nem csak a Szabadság vándoraival, hanem egy különleges karácsonyi dallal is készültek. Ez pedig a miniszterelnököt is meghatotta, aki a közösségi oldalán, videón mutatta meg a produkciójukat.
Ünnep, kettészakított álmok, A szeretet, a láng, összetartó családok, Mert ha beborul az ég és magasak a hullámok, Védem, mi az enyém, sziklaként állok
- idézett a számból Orbán Viktor.
A teltházas szegedi Háborúellenes Gyűlés után exkluzív videót is közzétett Orbán Viktor.
No Fidesz, no party! Köszönöm, hogy eljöttetek! Ez nagy volt!
- írta bejegyzésébe a kormányfő.
