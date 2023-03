Szilágyi Liliána vádlott lett, folytatódik az úszónő bántalmazási ügye

Tart a nyomozás az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, Szilágyi Liliána bántalmazási ügyében, a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Mandiner kérdésére annyit közölt, hogy továbbra is kapcsolati erőszak vétség gyanújával nyomoznak – szakértők bevonásával.

Szilágyi Liliána Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Szilágyi Liliána 2021 decemberében beszélt először arról, hogy édesapja gyermekkorától kezdve fizikailag, mentálisan és szexuálisan is bántalmazta. Szilágyi Zoltán tagadta a vádakat és pert kezdeményezett lánya ellen. Az apa által indított személyiségi jogi per tavaly szeptemberben kezdődött, az első tárgyaláson Liliána vallomása alapján az eljáró bíró feljelentést tett. Ahogy arról a Bors beszámolt, az újraindult nyomozásban az egykori úszót és édesanyját már tavaly meghallgatták, és a bulvárlapnak Liliána ügyvédje, Keviczki István azt is elárulta, hogy az idővel is harcolnak.

Keviczki István ezúttal a Mandinernek elmondta, védence nem akart jogi eljárásokba bonyolódni és azt sem, hogy az édesapját meghurcolják. Sokszor elmondta, a családon belüli erőszakra akarja felhívni a figyelmet, és szeretne az áldozatok arca, hangja lenni. Azzal azonban, hogy az édesapja elindított ellene egy magánvádas pert, őt és önmagát is bevonta ezekbe az eljárásokba.

„Liliána tehát jelenleg vádlott, de nyilván nem akart elítéltté válni egy olyan ügyben, amelynek ő a sértettje” – mondta az ügyvéd.