Megható módon tiszteleg elhunyt szülei előtt – Ahelyett, hogy szétszórta volna hamvaikat, kavicsokká alakította őket

Elvesztette szüleit, azonban ahelyett, hogy szétszórta volna hamvait, más módot talált arra, hogy örökre megőrizze őket. Kavicsokká alakíttatta őket. David Bailey elhunyt szülei hamvait kerámia búcsúkövekké alakíttatta, hogy így tisztelegjen az emlékük előtt. A köveket számára fontos helyeken helyezte el, többek között egy második világháborús emlékműnél és ott, ahol a szülei megismerkedtek.

Kavicsok őrzik szülei emlékét a mélyen tisztelgő fiúnak

David szerint ezek a kövek segítenek neki kapcsolatban maradni a szüleivel, miközben utazásai során megoszthatja a történeteiket. Apját, Cliffordot és anyját, Jessie-t haláluk után elhamvasztatta, azonban sokáig nem tudta, mit kezdjen velük. Egy temetkezési vállalkozó barátjától hallott először a kerámia búcsúkövek ötletéről.

Végül, 2022-ben úgy döntött, belevág a folyamatba és kavicsokká alakítja szülei hamvait. Az eljárás személyenként körülbelül 2000 fontba került, és körülbelül 40 darab kő született meg.

Apám halála után rájöttem, hogy rengeteg dolgot nem tudok róla – például hova járt általános iskolába, ki volt az első szerelme vagy milyen volt, amikor belépett a haditengerészetbe

– mesélte. Ezért elutazott Montrealba, abba a halászfaluba, ahol apja felnőtt, hogy válaszokat találjon.

Az út során több fontos helyen is elhelyezett köveket – például apja egykori lakásánál. És annál a kikötőnél, ahol a szülei megismerkedtek Halifaxban. David elmondta, hogy a szülei nem nagyon beszéltek a halálról. Felidézte, hogy ő volt az utolsó, aki életben látta a nagymamáját, Maryt. Mivel ott megismerte, milyen az, ha soha többé nem láthatja és érezheti elhunyt családtagját, a fiatal férfi úgy érezte, a kövek tökéletesen szolgálják azt, amire lelkileg szüksége van.

Van valami abban, ha az ember egy követ tart a kezében – megnyugtató, kézzelfogható. Egy halom hamuba nem tudsz belenyúlni, hogy azt mondd: »Szia, anya.« De egy ilyen követ zsebre tehetsz, és magaddal viheted.

(via People)