Közlemény a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi incidensével érintett személyes adatok nyilvánosságra hozatalának jogellenességéről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a sajtóban megjelent információk alapján szerzett tudomást arról, hogy egy hekkercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a Mediaworks Hungary Zrt. rendszeréből és tett közzé a dark weben. A hírek szerint a kiszivárgott fájlok között olyan dokumentumok vannak, amelyek nagy számban személyes adatokat (neveket, lakcímeket, bankszámlaadatokat), valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak.

Az eddig rendelkezésre álló információk alapján a Hatóság álláspontja szerint megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg. Ezért a Hatóság hivatalból vizsgálatot indít és ennek eredményétől függően megteszi a szükséges további intézkedéseket.

A Hatóság, ahogyan azt a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is tette[1], nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi incidenséről – mint közérdekű ügyről – a sajtó beszámol, tartózkodjon attól, hogy közölje a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségét.

A sajtónak a tevékenysége során be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait. A Hatóság ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a médiaszolgáltatók az általuk közölt médiatartalom jogszerűségéért önálló felelősséggel tartoznak. Adatkezelésüket nem teszi jogszerűvé az a körülmény, hogy a személyes adatokat valaki már nyilvánosságra hozta.

A Hatóság felhívja továbbá a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok további bárminemű tárolása, felhasználása jogellenesnek minősülhet.