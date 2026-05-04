Kettészakadt az autó – Sokkoló felvételek a nagykállói balesetről

Ahogy azt a Metropol korábban megírta, fának csapódott egy gépkocsi Nagykálló és Kállósemjén között, a 4911-es út 18-as kilométerszelvényénél. A brutális erejű ütközés következtében a jármű vezetője a helyszínen meghalt, utasa súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

Fotó: Móricz Csaba / szon.hu

A helyszíni nyomok alapján az autó elemi erővel vágódott egy, az úttól mintegy 10 méterre lévő fának. Az ütközés hihetetlen energiákat szabadított fel: a gépkocsi gyakorlatilag kettészakadt a hatalmas erejű becsapódástól – írja a SZON. – Míg a roncs hátsó része valósággal körbeölelte a fát, a leszakadó első rész – benne a sofőrrel és utasával – fejjel lefelé vágódott a földbe.

A balesetben a gépkocsit vezető, 35 éves nyírvasvári férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen szörnyethalt. Utasát a nyíregyházi és a nyírbátori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből, majd életveszélyes állapotban a nyíregyházi kórházba vitték.

