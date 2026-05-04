Átfogó vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem a textiltermékeknél

A fogyasztóvédelem újabb ellenőrzést tart, ezúttal a textil árukat vizsgálják meg a szakemberek. Különös figyelmet fordítanak a megfelelő címkézésre az allergén anyagok feltüntetésére, valamint a formaldehiddel kezelt anyagokra.

Átfogó ellenőrzést tart a textiltermékek piacán a fogyasztóvédelem

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Fogyasztóvédelem - szigorú kritériumoknak kell megfelelni

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó, laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzést indított a textiltermékek piacán, vizsgálja, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható termékek megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e a fogyasztók számára - közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, a hatóság korábbi tapasztalatai alapján visszatérő probléma, hogy a ruházati és háztartási textíliák címkéjén feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a valóságot. Tavaly 120 termék - 40 csecsemőknek, 40 gyermekeknek és 40 felnőtteknek szánt ruhadarab - laboratóriumi vizsgálatát végezték el, közülük 22 bukott meg a teszteken.

Felhívták a figyelmet arra, mivel a vásárlók döntéseiben az anyagösszetétel - például komfort, allergén hatás vagy tartósság szempontjából - kiemelt szerepet játszik, az ilyen eltérések nemcsak félrevezetők, hanem piacfelügyeleti jogsértésnek is minősülnek.

A vizsgálat túl mutat a jogsértések feltárásán

A vizsgálat másik központi eleme a formaldehid vegyület jelenlétének ellenőrzése. A textiliparban gyakran alkalmazott vegyület, amely hozzájárulhat a termékek kedvező tulajdonságaihoz, például a gyűrődésmentességhez, vagy a mérettartáshoz, egészségügyi kockázatot is jelenthet, hosszabb ideig fennálló kitettség esetén rákkeltőnek minősülhet. Az Európai Unió szabályozása egyértelmű határértéket állapít meg a formaldehid-tartalomra, különösen a bőrrel közvetlenül érintkező termékek esetében - írták a közleményben.

Hozzátették, a hatóság kiemelt figyelmet fordít azokra a termékekre, amelyek csomagolásán, címkéjén a formaldehid hiányára utaló állítások szerepelnek. Ezek valóságtartalmát minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik.