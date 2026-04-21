Mérgező a népszerű bébiétel, patkányméreg kerülhetett bele

A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége (patkányméreg szennyezettség).

Fotó: Pixel Photographers / Freepik

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól

Kiszerelés: 190 g

Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

EAN száma: 4062300021112

A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételből vásárolt és a termék még a birtokában van javasolják, hogy azt gyermek ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.