Mérgező a népszerű bébiétel, patkányméreg kerülhetett bele
Termékvisszahívás miatt figyelmeztetnek. A népszerű bébiétel esetleges toxikológiai nem megfelelősége.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége (patkányméreg szennyezettség).
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
- Kiszerelés: 190 g
- Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
- EAN száma: 4062300021112
- A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG
- Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.
Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételből vásárolt és a termék még a birtokában van javasolják, hogy azt gyermek ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre