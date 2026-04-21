Mérgező a népszerű bébiétel, patkányméreg kerülhetett bele

Termékvisszahívás miatt figyelmeztetnek. A népszerű bébiétel esetleges toxikológiai nem megfelelősége.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.21. 11:20
A Müller Drogéria Magyarország Bt. Hipp bébiétel termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékeket érintően több tagállamban felmerült a termékek toxikológiai nem megfelelősége (patkányméreg szennyezettség).

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól
  • Kiszerelés: 190 g
  • Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
  • EAN száma: 4062300021112
  • A termék gyártója: HiPP-GmbH & Co. Vertrieb KG
  • Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

Termékvisszahívás oka: Toxikológiai nem megfelelőség. 

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételből vásárolt és a termék még a birtokában van javasolják, hogy azt gyermek ne fogyassza el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban is visszaveszik.

