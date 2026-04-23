Újabb áttörés a tudományban: hallássérült emberek számára jött létre az okos párnahuzat

Brit kutatók egy új, okos textilmegoldást fejlesztettek ki, amely segíthet a hallássérült embereknek abban, hogy időben észleljék a vészhelyzeteket, például a tüzet vagy a betörést, amikor alszanak.

A tudósok a párnára erődített technológiával segítenek a hallássérült embereknek Fotó: unsplash.com

A hallássérült emberek kényelmesen érzékelhetik a riasztókat

A Nottingham Trent University (NTU) kutatói a siket közösség tagjaival együttműködve hozták létre a rezgő „okos párnahuzatot”, amely a hagyományos, különálló és sokszor kényelmetlen riasztóeszközök helyett kínál alternatívát.

A rendszer úgy működik, hogy a párnahuzat egy szabványos párnára kerül, és egy normál huzat alá helyezhető. Az érzékelők a párna alsó részén találhatók, és egy mikrovezérlőn keresztül kapcsolódnak egy okostelefonhoz. Ez a telefon vezeték nélkül összeköthető a háztartási riasztórendszerekkel.

A technológia különböző rezgési mintákat használ, így az alvó személy meg tudja különböztetni például a tűzjelző, a betörésriasztó vagy akár a telefon értesítése által kiváltott jelzést.

A fejlesztés mögött álló Malindu Ehelagasthenna elmondta, hogy a projekt közvetlenül a siket közösség visszajelzéseire épült. Többen jelezték, hogy a jelenleg elérhető megoldások például a párna alá helyezett nagy, merev eszközök kényelmetlenek, és megzavarják az alvást.

A kutatás eredménye egy vékony, rugalmas, elektronikus textilhuzat lett, amely négy apró haptikus aktuátort tartalmaz. Ezek az elemek egy szálas szerkezetbe vannak beépítve, és az elektromos jeleket tapintható rezgésekké alakítják, így képesek alvás közben is egyértelmű figyelmeztetéseket adni.

A projektet a Nottingham Trent University Fejlett Textilkutató Csoportja (ATRG) felügyelte, Dr. Theo Hughes-Riley vezetésével. A kutató szerint a rendszer fontos előrelépés az inkluzív vészjelző technológiák terén, mivel segíthet abban, hogy a siket emberek nyugodtabban és biztonságosabban alhassanak - írja a DailyExpress.